यूपी के इस शहर में जल्द तैयार होगा IT पार्क, अप्रैल में सीएम योगी कर सकते हैं उद्घाटन

STPI विकसित कर रही है IT पार्क गीडा में बन रहे IT पार्क में 36 यूनिटों का संचालन होगा। यहां क्लब इन सिस्टम सुविधा होगी जहां प्रोफेशनल्स केवल अपना लैपटॉप लेकर बैठकर काम कर सकेंगे। वहीं अन्य उद्यमी अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनियों के सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) ने सेक्टर सात में 3.5 एकड़ एरिया में आईटी पार्क विकसित किया है जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ आयेगी । वर्ष 2020 में GDA ने IT पार्क के लिए जमीन मुहैया कराई थी।सीईओ गीडा अनुज मलिक का कहना है कि आईटी पार्क का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। अप्रैल महीने में आवंटन और लोकार्पण दोनों प्रस्तावित है। आईटी पार्क में 36 यूनिट संचालित होगी। इससे स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा।