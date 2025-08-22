Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

पुलिस एनकाउंटर में मऊ का बदमाश घायल, चोरी की घटना में लंबे अरसे से था वांछित

बड़हलगंज कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात डेढ़ बजे फोरलेन (कोड़ारी गांव) के पास एक शातिर चोर नूरेआलम पुत्र स्व. रहमत अली थाना दोहरीघाट को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चोर के बायें पैर मे गोली लगी है।

गोरखपुर

Aug 22, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल

गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश काे गिरफ्तार किया है, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसकी पहचान मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के जीयनपुर निवासी नूर आलम के रूप में हुई। बदमाश काफी अरसे से चोरी और लूट की घटना में वांछित था। SO बड़हलगंज चंद्रभान सिंह ने बताया कि बदमाश की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बदमाश पर विभिन्न थानों में 12 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। छूटने के बाद वह फिर से अपराध करने लगता है। पुलिस को बदमाश के पास से एक तमंचा भी मिला है। जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है।

पुलिस टीम पर फायर कर रहा बदमाश गिरफ्तार, क्रॉस फायरिंग में लगी गोली

बड़हलगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि शुक्रवार भोर में करीब 4 बजे एक बदमाश, किसी बड़ी घटना को कारीत करने के लिए फोरलेन के रास्ते बड़हलगंज कस्बे में आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी किया। थोड़ी ही देर में कोडारी गांव के पास एक युवक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। उसे रुकने का इशारा किया गया तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी फायर किया जिसमे बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। वह पुलिस ने उसे पकड़कर बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजवाया।जहां पर डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Updated on:

22 Aug 2025 12:46 pm

Published on:

22 Aug 2025 12:27 pm

