पुलिस एनकाउंटर में मऊ का बदमाश घायल, चोरी की घटना में लंबे अरसे से था वांछित

गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश काे गिरफ्तार किया है, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसकी पहचान मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के जीयनपुर निवासी नूर आलम के रूप में हुई। बदमाश काफी अरसे से चोरी और लूट की घटना में वांछित था। SO बड़हलगंज चंद्रभान सिंह ने बताया कि बदमाश की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। बदमाश पर विभिन्न थानों में 12 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। छूटने के बाद वह फिर से अपराध करने लगता है। पुलिस को बदमाश के पास से एक तमंचा भी मिला है। जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है।