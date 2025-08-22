मेडिकल कॉलेज में इंटरनल परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा से हड़कंप, प्रोफेसर बर्खास्त, अश्लीलता का आरोप

Medical college professor dismissed उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिस पर छात्रों ने अश्लील हरकत और संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। जिसकी शिकायत छात्रों ने प्राचार्य से की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते गुरुवार को छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर का पुतला फुंका। इस दौरान छात्रों ने इंटरनल परीक्षा बहिष्कार की घोषणा की। इंटरनल परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा से मेडिकल कॉलेज प्रशासन बैकफुट पर आया और उसने प्रोफेसर को की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।