MMMUT ने प्लेसमेंट में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जमकर बरसीं नौकरियां

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के 11 सौ छात्र-छात्राओं को नौकरी का ऑफर लेटर मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह जानकारी जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 में सबसे अधिक छात्र-छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट सेल के चेयरमैन प्रो. वी.के द्विवेदी ने बताया कि बीटेक के साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं को भी बेहतर अवसर मिले। BTech: 918 छात्र, MBA : 95 छात्र, BBA : 26 छात्र, MCA : 42 छात्र, MTech: 09 छात्र, BPharma : 07 छात्र। BTech में सबसे ज्यादा ऑफर कंप्यूटर साइंस (172), आईटी (96), इलेक्ट्रॉनिक्स (208), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (174) और मैकेनिकल (171) के छात्रों को मिले।