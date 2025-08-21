Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

MMMUT ने प्लेसमेंट में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जमकर बरसीं नौकरियां

गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस बार फिर अपने प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है, इस बार 11 सौ छात्र,छात्राओं को परिस्थिति कंपनियों में नौकरियां मिली हैं।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 21, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: पत्रिका, MMMUT में रिकॉर्ड प्लेसमेंट

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के 11 सौ छात्र-छात्राओं को नौकरी का ऑफर लेटर मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह जानकारी जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 में सबसे अधिक छात्र-छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट सेल के चेयरमैन प्रो. वी.के द्विवेदी ने बताया कि बीटेक के साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं को भी बेहतर अवसर मिले। BTech: 918 छात्र, MBA : 95 छात्र, BBA : 26 छात्र, MCA : 42 छात्र, MTech: 09 छात्र, BPharma : 07 छात्र। BTech में सबसे ज्यादा ऑफर कंप्यूटर साइंस (172), आईटी (96), इलेक्ट्रॉनिक्स (208), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (174) और मैकेनिकल (171) के छात्रों को मिले।

प्लेसमेंट का पिछला रिकॉर्ड टूटा

यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दी गई रिपोर्ट में सत्र 2021-22 में सबसे ज्यादा 1022 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ था। इस बार 11 सौ छात्रों के चयन के साथ विश्वविद्यालय ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सत्र 2025-26 की शुरुआत में भी प्लेसमेंट का सिलसिला जारी है। अब तक 18 छात्रों को नौकरी का ऑफर मिल चुका है।

छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के गाइडेंस का परिणाम

IT के आयुष पटेल को जोश टेक्नोलॉजी ने 14.47 लाख रुपये का पैकेज दिया है। CS के दिनकर गुप्ता को 12.35 लाख और IT के अदम्य सिंह को 11 लाख रुपये का पैकेज मिला। CS की छात्रा अंजली को सोहो रिसर्च से 7 लाख रुपये का ऑफर मिला। इसके अलावा इंटर्न इलाइट कंपनी ने 14 छात्रों को 6-6 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया है।MMMUT प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मेहनत और संकाय सदस्यों के गाइडेंस का परिणाम है यह उपलब्धि, यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि आने वाले वर्षों में और भी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट मिले।

Published on:

21 Aug 2025 07:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / MMMUT ने प्लेसमेंट में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जमकर बरसीं नौकरियां

