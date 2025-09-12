“मोदी युवा मैराथन”…भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस आयोजन में 10 हजार से अधिक युवा लेंगे हिस्सा, भव्य होगा समारोह

“मोदी युवा मैराथन” युवाओं में राष्ट्र निर्माण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सेवा की भावना को सशक्त करेगी।इस आयोजन से युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा,अनुशासन, नेतृत्व कौशल और टीम भावना का विकास होगा।दस हज़ार से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी से सामाजिक सौहार्द और पर्यावरण जागरूकता का संदेश फैलेगा।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “युवा शक्ति–राष्ट्र शक्ति” के विचार को जन-जन तक पहुँचाने का यह एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस अवसर पर हर्षवर्धन सिंह द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और इसकी तैयारियों को बताया गया।