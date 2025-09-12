“मोदी युवा मैराथन”…भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस आयोजन में 10 हजार से अधिक युवा लेंगे हिस्सा, भव्य होगा समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में “सेवा पखवाड़ा” कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 21 सितम्बर 2025 को जनपद गोरखपुर में “मोदी युवा मैराथन” का आयोजन किया जा रहा है।इस भव्य आयोजन में दस हज़ार से अधिक युवा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। यह मैराथन युवाओं में राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी।
उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह ने महानगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही । हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने युवाओं में नई ऊर्जा और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत किया है। इसी प्रेरणा से यह मैराथन “युवा शक्ति – राष्ट्र शक्ति” के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करेगी।
“मोदी युवा मैराथन” युवाओं में राष्ट्र निर्माण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सेवा की भावना को सशक्त करेगी।इस आयोजन से युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा,अनुशासन, नेतृत्व कौशल और टीम भावना का विकास होगा।दस हज़ार से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी से सामाजिक सौहार्द और पर्यावरण जागरूकता का संदेश फैलेगा।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “युवा शक्ति–राष्ट्र शक्ति” के विचार को जन-जन तक पहुँचाने का यह एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस अवसर पर हर्षवर्धन सिंह द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और इसकी तैयारियों को बताया गया।
इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, महानगर मंत्री अभिषेक श्रीवास्तव, कर्मवीर सिंह सहित अन्य को पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु मौजूद थे।