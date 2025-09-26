सांसद कमलेश पासवान के प्रयासों से NH 24 स्थित कसिहार चौराहे पर बनेगा अंडरपास, PM और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए धन्यवाद

बता दें कि लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा कसिहार चौराहे पर अंडरपार व कट बनाने की मांग की जा रही थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने भी लोगों की मांग का हवाला देते हुए पत्र लिखा था। इस मांग के संबंध में पत्र मिलने के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यहां विशेषज्ञों से जांच कराई थी। जिसके बाद यहां अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया है।