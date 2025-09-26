Patrika LogoSwitch to English

सांसद कमलेश पासवान के प्रयासों से NH 24 स्थित कसिहार चौराहे पर बनेगा अंडरपास, PM और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए धन्यवाद

केंद्रीय राज्यमंत्री और बांसगांव से बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान द्वारा वाराणसी हाइवे पर कासिहार चौराहे पर अंडर पास की मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मांग ली गई है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 26, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांसद कमलेश पासवान की मांग पर बनेगा अंडरपास

गोरखपुर-वाराणसी NH 24 पर स्थित कसिहार चौराहे पर अंडरपास बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसका DPR तैयार किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री एवं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। कमलेश पासवान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व सड़क परिवहन मंत्री के प्रति आभार जताया है।

लंबे समय से लंबित थी अंडरपास की मांग

बता दें कि लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा कसिहार चौराहे पर अंडरपार व कट बनाने की मांग की जा रही थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने भी लोगों की मांग का हवाला देते हुए पत्र लिखा था। इस मांग के संबंध में पत्र मिलने के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यहां विशेषज्ञों से जांच कराई थी। जिसके बाद यहां अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया सकारात्मक निर्णय

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने अंडरपास को मंजूरी मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कसिहार चौराहे पर भारी ट्रैफिक और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोग परेशान थै। वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसपर सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

समय की होगी बचत, दुर्घटनाओं पर लगेगा लगाम

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अंडर पास बनने से क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही आवागमन की सुविधा भी बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी बल्कि लोगों के समय की बचत भी करेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सांसद कमलेश पासवान के प्रयासों से NH 24 स्थित कसिहार चौराहे पर बनेगा अंडरपास, PM और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए धन्यवाद

