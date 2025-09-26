खुशियां मातम में हुई तब्दील; गुस्से में तमतमाए प्रधान पति ने क्यों किया खौफनाक कांड?

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस का कहना है कि 23 साल के अवनीश कुमार ने मोहनपुर गांव में अपने बेटे के नामकरण समारोह के अवसर पर भोज का आयोजन किया था। गांव का प्रधान पति सुखदेव (48) को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसके बावजूद वह समारोह में पहुंच गया। यहां पहुंच कर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने 2 राउंड फायर किए।