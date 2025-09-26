खुशियां मातम में हुई तब्दील; गुस्से में तमतमाए प्रधान पति ने क्यों किया खौफनाक कांड?

UP Crime: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नामकरण समारोह में ना बुलाने से नाराज प्रधान पति ने बच्चे के पिता की गोलीमार कर हत्या कर दी।
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस का कहना है कि 23 साल के अवनीश कुमार ने मोहनपुर गांव में अपने बेटे के नामकरण समारोह के अवसर पर भोज का आयोजन किया था। गांव का प्रधान पति सुखदेव (48) को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसके बावजूद वह समारोह में पहुंच गया। यहां पहुंच कर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने 2 राउंड फायर किए।
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का मामले को लेकर कहना है कि इस दौरान एक गोली अवनीश को लग गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। मृतक के परिवार और मेहमानों ने आरोपी को वहीं पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सुखदेव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। द्विवेदी ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और अपराध में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है।