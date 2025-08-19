महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, अवैध पोस्टर लगाने पर होगी 50 हजार तक की वसूली

वार्ड एवं जोन में कंपोस्ट पिट के संचालन की जिम्मेदारी भी सफाई निरीक्षक को दी गई। वार्ड के सुपरवाइजर को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी दी जाए इसके अलावा महानगर में आने वाले सभी मुख्य मार्गों पर सफाई की व्यवस्था को गंभीरता से ली जाए। डोर-डोर कूड़ा कलेक्शन की साप्ताहिक बैठक नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी करेंगे एवं हर 15 दिन पर अपर नगर आयुक्त डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।