गोरखपुर

महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, अवैध पोस्टर लगाने पर होगी 50 हजार तक की वसूली

महानगर में बरसात के मौसम में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को देखते हुए नगर आयुक्त ने अत्यधिक स्वक्षता बरतने का निर्देश दिया है। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर हर पंद्रह दिन पर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 19, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, नगर आयुक्त ने निगम अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा महानगर में नालों की साफ सफाई एवं सिल्ट उठाने फॉगिंग, एंटी लारवा छिड़काव एवं अन्य सफाई व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की गई जिसमें अपर नगर आयुक्त, समस्त जोनल अधिकारी, समस्त सफाई निरीक्षक नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी उपस्थित थे।

लगातार अनुपस्थित चल रहे कर्मियों का होगा निष्कासन

बैठक में नगर आयुक्त द्वारा वार्डों में लगातार अनुपस्थित चल रहे कर्मचारियों को कार्य से निकालने हेतु निर्देश दिया गया समस्त सफाई कर्मचारियों को रेनकोट वितरण करने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। समस्त जोनल अधिकारी एवं सफाई निरीक्षकों को प्रातः काल वार्ड में निकलने डिवाइड ऑन एवं वार्ड की सफाई मुख्य मार्गो की सफाई महापुरुषों की मूर्तियां एवं कलवर्ट एवं टर्निंग पॉइंट्स की सफाई पर गंभीरता से ध्यान देने हेतु निर्देश दिया गया।

image

अवैध पोस्टरों पर होगी तगड़ी वसूली

शहर में लगाये जा रहे हैं अवैध पोस्टर पर शक्ति से करवाई की जाए किसी भी हाल में नगर निगम द्वारा बनवाई गई पेंटिंग्स डिवाइड एवं पोलो पर किसी भी प्रकार की पोस्टर चिपकाए जाने पर पोस्टरो से मोबाइल नंबर लेकर 5 हजार से 50 हजार तक के चालान की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अगस्त माह में शहर में हुई घटनाओं के बारे में भी चर्चाएं की गई।

नालों पर तुरंत रखे जाएं स्लैब

जल भराव के संबंध में नालों की सफाई करने के उपरांत स्लैब को तुरंत रखवाने हेतु समस्त सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया। प्रत्येक सफाई निरीक्षक को एमआरएफ सेंटर जीटीएस पर प्रतिदिन कम से कम एक घंटे कार्य करने हेतु निर्देश दिया गया, नगर आयुक्त द्वारा समस्त एमआरएफ सेंटरों के संचालन की स्थिति के संबंध में भी चर्चा की गई।

खाली प्लाट में न फेंके जाए कूड़े

इसके अलावा सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी ठेले वालों को जुर्माना लगाने हेतु सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिया गया खाली प्लाटों के मालिकों को नोटिस देकर खाली प्लाटों में कूड़े की सफाई कराई जाए, इसके अलावा जिस जोन में शाम के समय फूड कार्ड लगाए जा रहे हैं उनसे यूजर चार्ज भी लिए जाए।

पंद्रह दिन पर डोर कूड़ा कलेक्शन की होगी समीक्षा

वार्ड एवं जोन में कंपोस्ट पिट के संचालन की जिम्मेदारी भी सफाई निरीक्षक को दी गई। वार्ड के सुपरवाइजर को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी दी जाए इसके अलावा महानगर में आने वाले सभी मुख्य मार्गों पर सफाई की व्यवस्था को गंभीरता से ली जाए। डोर-डोर कूड़ा कलेक्शन की साप्ताहिक बैठक नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी करेंगे एवं हर 15 दिन पर अपर नगर आयुक्त डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

Up news, sant kabir nagar

Updated on:

19 Aug 2025 09:39 pm

Published on:

19 Aug 2025 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / महानगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, अवैध पोस्टर लगाने पर होगी 50 हजार तक की वसूली

