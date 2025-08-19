Patrika LogoSwitch to English

संत कबीर नगर

चलती थार में युवक का सीना फाड़ी गोली…पुलिस बोली, पिस्टल टेस्टिंग में लगी गोली, परिजन बोले पैसों को लेकर की गई हत्या

NH संख्या 28 पर थार गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गयी। यह हादसा रात में करीब 9 बजे हुआ। घटना के बाद पुलिस टीम जिला अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी है।

संत कबीर नगर

anoop shukla

Aug 19, 2025

Up news, sant kabir nagar
फोटो सोर्स: पत्रिका, संदिग्ध स्थिति में चलते थार में युवक को लगी गोली

संतकबीर नगर में दोस्तों के साथ थार से घूमने निकले युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक को चलती थार में गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी में बैठे दोस्त उसे लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

मृतक के साथी पुलिस हिरासत में

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना सोमवार रात 9 बजे खलीलाबाद क्षेत्र के भुवरिया के पास की है। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन अस्पताल पहुंचे। वहां हंगामा करने लगे।

दोस्तों के साथ घूमने निकला था, गाड़ी के अंदर लगी गोली

जानकारी के मुताबिक पटखौली गांव निवासी आयुष सोमवार शाम दोस्तों के साथ घूमने निकला था। गाड़ी में ही संदिग्ध स्थिति में चलते समय ही सीने में गोली लगी और वह खून से लथपथ होकर लुढ़क गया। गोली लगते ही आयुष के दोस्तों ने उसके घर फोन कर सूचना दी। उसे इलाज के लिए लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद आयुष को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए।

परिजन बोले…पैसे की लेनदेन में मारी गोली

आयुष के चाचा रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि रात करीब 9 बजे हम लोगों को फोन पर सूचना मिली कि आयुष को गोली लगी है। हम लोगों के जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही आयुष की मौत हो चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथियों ने ही पैसों के लेनदेन में आयुष की हत्या की है। परिजनों ने शिवम पासवान, आदर्श शुक्ला, सिद्धार्थ सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आयुष दो भाइयों में बड़ा था।

पुलिस जांच में पिस्टल की टेस्टिंग के दौरान लगी गोली,

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गाड़ी में बैठे चारों दोस्त शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और उसकी टेस्टिंग करने लगा। अचानक चली गोली आयुष को लग गई। घबराकर दोस्तों ने पिस्टल कहीं फेंक दी। पुलिस असलहे की तलाश कर रही है।एसपी संदीप कुमार मीना और एएसपी सुशील कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पूछताछ के तीन दोस्तों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बरामद पिस्टल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

19 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / चलती थार में युवक का सीना फाड़ी गोली…पुलिस बोली, पिस्टल टेस्टिंग में लगी गोली, परिजन बोले पैसों को लेकर की गई हत्या

