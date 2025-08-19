चलती थार में युवक का सीना फाड़ी गोली…पुलिस बोली, पिस्टल टेस्टिंग में लगी गोली, परिजन बोले पैसों को लेकर की गई हत्या

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गाड़ी में बैठे चारों दोस्त शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और उसकी टेस्टिंग करने लगा। अचानक चली गोली आयुष को लग गई। घबराकर दोस्तों ने पिस्टल कहीं फेंक दी। पुलिस असलहे की तलाश कर रही है।एसपी संदीप कुमार मीना और एएसपी सुशील कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पूछताछ के तीन दोस्तों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बरामद पिस्टल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।