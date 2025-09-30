नवरात्र का त्यौहार मातम में बदला…दो बाईकों की भिड़ंत में एक की मौत, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बाइक की टक्कर के बाद युवक की हत्या
गोरखपुर के सहजनवां में दोस्तों के साथ सोमवार की रात दुर्गा पूजा का मेला देखने गए युवक की बाइक से टक्कर लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, साथ गए दोस्त भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल है।
मृत युवक सहजनवां के पाली बनकटिया निवासी आकाश निषाद है मौत के बाद परिजन शव लेकर देर रात करीब 3 बजे आए, नौसड़ के पास सड़क पर बैठ गए। देर रात के समय ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने आकाश की लाश कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।
जानकारी के मुताबिक पाली बनकटवा निवासी आकाश निषाद अपने दोस्तों के साथ बाइक से दुर्गा पूजा देखने सहजनवां गया थे, रात करीब बारह बजे सिनेमा रोड पर आकाश की टक्कर दूसरे बाइक से हाे गई। परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद मनबढ़ों ने आकाश को घेर लिया। उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मारते-मारते उसे अधमरा करके छोड़ा। साथ गए तीन युवक निक्की, विशाल और रंजीत को भी मनबढ़ों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने गंभीर हालत में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां पर आकाश निषाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात करीब 3 बजे आकाश की लाश लेकर परिवार के लोग वापस आए। रास्ते में नौसड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस सूचना पर सारे अधिकारी पहुंच गए। कार्रवाई का आश्वान देकर शांत कराया। सहजनवां थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी राजकरण नय्यर ने बताया कि परिजनों के आरोपों को देखते हुए जांच की गई। घटना मारपीट की बल्कि सड़क हादसे की है। सीसीटीवी में दिखा है कि दो बाईकों की टक्कर हुई है, जिसमें युवक की मौत हुई है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग