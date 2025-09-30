नवरात्र का त्यौहार मातम में बदला…दो बाईकों की भिड़ंत में एक की मौत, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने गंभीर हालत में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां पर आकाश निषाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात करीब 3 बजे आकाश की लाश लेकर परिवार के लोग वापस आए। रास्ते में नौसड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस सूचना पर सारे अधिकारी पहुंच गए। कार्रवाई का आश्वान देकर शांत कराया। सहजनवां थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।