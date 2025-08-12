लापरवाही, जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी : DM

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों के पटल प्रभारियों से कहा कि समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने और विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर बल दिया। उन्होंने चेताया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी अपने अपने पटलों के कार्यों को समय बध निस्तारित करें साथ ही, अधिकारियों को समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु सक्रिय रूप से प्रयास करने के निर्देश दिए।