लापरवाही, जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी : DM

DM गोरखपुर दीपक मीणा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर ई ऑफिस फाइलों का निस्तारण करने का निर्देश दिए, उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक हैं उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई।
DM ने कहा कि “हर अधिकारी कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, समयबद्धता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से करना होगा। उन्होंने खास तौर पर IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण और समयबद्ध निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि हर शिकायत एक नागरिक की अपेक्षा और विश्वास का प्रतीक होती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना अत्यंत आवश्यक है।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों के पटल प्रभारियों से कहा कि समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने और विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर बल दिया। उन्होंने चेताया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी अपने अपने पटलों के कार्यों को समय बध निस्तारित करें साथ ही, अधिकारियों को समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु सक्रिय रूप से प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख रूप से एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, एसडीएम चौरीचौरा कुंवर सचिन सिंह, एसडीएम कैंपियरगंज सिद्धार्थ पाठक, एसडीएम सहजनवा केसरी नंदन त्रिपाठी, एसडीएम बांसगांव प्रदीप सिंह।
एसडीएम गोला अमित जायसवाल, एसडीएम खजनी राजेश सिंह, एसीएम प्रथम प्रशांत वर्मा, एसीएम द्वितीय राजू वर्मा, अपर एसडीएम सदर आरती शाहू, उप जिला अधिकारी सुदीप तिवारी, डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार न्यायिक निशा श्रीवास्तव, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे।