आधी रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे NER के महाप्रबंधक, अधिकारियों में मची रही अफरा तफरी

गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचते ही वह सबसे पहले जंक्शन पर बन रहे अस्थाई यात्री होल्डिंग एरिया गए। वहां यात्री सुविधाओं को देखा। महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी प्लेटफार्मों एवं पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान GM एस्केलेटर देखने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नियमित रूप एस्केलेटर की निगरानी की जाए। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही संकेतकों, स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था की भी जांच की। इस अवसर पर प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक ने यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, साथ ही यात्री सुविधाओं को और दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। इस दौरान CPRO सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।