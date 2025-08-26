Patrika LogoSwitch to English

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का BJP पर बड़ा हमला, गठबंधन को लेकर दे दी यह चेतावनी

संजय निषाद ने 20 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सम्मेलन किया। जिसमें जाट, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय के लोग पहुंचे थे। इस संजय निषाद ने कहा था, यूपी में पीडीए का एक नरेटिव चल रहा है, लेकिन यह मंच पीडीए नेतृत्व की एकजुटता का असली मंच था।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 26, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, संजय निषाद ने BJP को दी नसीहत

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा नेतृत्व को खुली धमकी दी है। मंगलवार को उन्होंने गोरखपुर में कहा, मछुआरों की लड़ाई कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह वंचित वर्ग को न्याय दिलाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर BJP को यह लग रहा है को निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहींहै तो वह पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दे।

दल बदलुओं से सावधान रहे BJP

संजय ने कहा कि BJP का नेतृत्व पार्टी में आए अन्य राजनीतिक दलों से सावधान रहे वे विभीषण बन BJP को नुकसान कर रहे है। गठबंधन सिर्फ आपसी विश्वास से ही बना रहता है इसलिए संजय ने कहा कि BJP सहयोगी दलों को अपना छोटा भाई मानें और उसी तरह का प्रेम दे। संजय ने कहा कि सहयोगी दलों से भरोसे से चलें। सहयोगी दलों का सम्मान बना रहे।

सहयोगी दलों के बीच सम्मान और भरोसा बना रहे

कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंत्री ने कहा, राजनीतिक विरोधाभास के बीच भी समान सम्मान और शिष्टाचार कायम रहना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश और देश में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा, निषाद समाज 2013 से आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में हुए अधिवेशन में यह संदेश पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि निषाद समाज अब राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

26 Aug 2025 07:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का BJP पर बड़ा हमला, गठबंधन को लेकर दे दी यह चेतावनी

