निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का BJP पर बड़ा हमला, गठबंधन को लेकर दे दी यह चेतावनी

कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंत्री ने कहा, राजनीतिक विरोधाभास के बीच भी समान सम्मान और शिष्टाचार कायम रहना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश और देश में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा, निषाद समाज 2013 से आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में हुए अधिवेशन में यह संदेश पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि निषाद समाज अब राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।