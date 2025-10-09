दीपावली, छठ महापर्व पर पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगी 122 स्पेशल ट्रेनें, लाखों यात्रियों को मिलेगा राहत

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, NE रेलवे चलाएगा रिकॉर्ड 122 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनी
दीपावली और छठ जैसे महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए NE रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 122 पूजा विशेष ट्रेनें 2,484 फेरों में चला रहा है। इनमें से 80 ट्रेनें 1,208 फेरों में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से शुरू होंगी, जबकि 42 ट्रेनें 1,276 फेरों में रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही रहती है, रेलवे का यह कदम यात्रियों को काफी सकून देने वाला होगा।
गोरखपुर से देश के प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता (30 फेरे), आसनसोल (14 फेरे), धनबाद (22 फेरे), मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-132 फेरे और पुणे-130 फेरे), नई दिल्ली (20 फेरे), डिब्रूगढ़ (14 फेरे), गुवाहाटी (नारंगी-18 फेरे), जोधपुर (18 फेरे), रांची (6 फेरे) और वडोदरा (20 फेरे) के लिए पूजा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने में आसानी होगी।
गोमती नगर से मुंबई (12 फेरे), जयपुर (14 फेरे), हैदराबाद (12 फेरे), न्यू जलपाईगुड़ी (12 फेरे) और बेंगलुरु (36 फेरे) के लिए ट्रेनें चलेंगी।
बढ़नी से अमृतसर (20 फेरे) और मुंबई (34 फेरे), बनारस से कोलकाता (14 फेरे) और मुंबई सेंट्रल (16 फेरे), छपरा से सूरत (20 फेरे), अमृतसर (20 फेरे) और जालना (28 फेरे) के लिए भी विशेष ट्रेनें तय की गई हैं।
इसी तरह, मऊ से अंबाला कैंट (18 फेरे), कोलकाता (16 फेरे), सूरत (12 फेरे), मुंबई (40 फेरे), जोधपुर (20 फेरे) और वडोदरा (18 फेरे) तक पूजा विशेष ट्रेनें चलेंगी।
थावे से पटना (122 फेरे), गाजीपुर सिटी से पुणे (38 फेरे), बलिया से पटना (122 फेरे) और सूरत (20 फेरे), लालकुआं से राजकोट (12 फेरे), कोलकाता (20 फेरे), झाँसी (14 फेरे), प्रयागराज (16 फेरे) और काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल (18 फेरे) के बीच भी ट्रेनें संचालित की जा रही हैं।
