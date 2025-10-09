दीपावली, छठ महापर्व पर पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगी 122 स्पेशल ट्रेनें, लाखों यात्रियों को मिलेगा राहत

दीपावली और छठ जैसे महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए NE रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 122 पूजा विशेष ट्रेनें 2,484 फेरों में चला रहा है। इनमें से 80 ट्रेनें 1,208 फेरों में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से शुरू होंगी, जबकि 42 ट्रेनें 1,276 फेरों में रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही रहती है, रेलवे का यह कदम यात्रियों को काफी सकून देने वाला होगा।