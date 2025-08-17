Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ, गैस सिलिंडर ढोने से जल्द मिलेगी निजात

मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया, इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 17, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, 40 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्लांट

तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार शाम 4 बजे से गोरखपुर में ग्रीन हाड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि टोरेंट समूह के इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लोकार्पण अवसर पर टोरेंट ग्रुप के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं।

40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार है प्लांट

उन्होंने कहा कि प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में नया प्रयास शुरू हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश का पहला व देश का दूसरा बड़ा प्लांट है जो यहां शुरू होने जा रहा है। यह प्लांट टोरेंट कंपनी की ओर से महानगर के खानिमपुर में बनाया गया है।लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार प्लांट में प्रतिवर्ष 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसे सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में मिलाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन की मात्रा 2 प्रतिशत होगी। टोरेंट कंपनी की ओर से लगभग पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस प्लांट का निर्माण किया गया है।

CNG व PNG में 2 प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा

टोरंट कंपनी के पास शहर में CNG एवं PNG के डिस्ट्रिब्यूशन का अधिकार भी है। शहर के कई घरों में PNG की आपूर्ति होती है। इसी तरह गीडा में भी आपूर्ति की जाती है। गोरखपुर व आसपास के पंपों पर CNG की आपूर्ति यहीं से होती है। अब CNG व PNG में 2 प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। दो प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन मिलाने से लगभग 500 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण भारत को आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने तथा स्वच्छ, सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।

17 Aug 2025 07:16 pm

