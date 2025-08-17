उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ, गैस सिलिंडर ढोने से जल्द मिलेगी निजात

उन्होंने कहा कि प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में नया प्रयास शुरू हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश का पहला व देश का दूसरा बड़ा प्लांट है जो यहां शुरू होने जा रहा है। यह प्लांट टोरेंट कंपनी की ओर से महानगर के खानिमपुर में बनाया गया है।लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार प्लांट में प्रतिवर्ष 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसे सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में मिलाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन की मात्रा 2 प्रतिशत होगी। टोरेंट कंपनी की ओर से लगभग पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस प्लांट का निर्माण किया गया है।