एक, दो नहीं…धारदार हथियार से कई बार मारकर काटी थी दादी का गला, हैवान बनी पोती और बहू… सिर्फ इस बात पर कर दीं थी महिला का कत्ल

पुलिस के मुताबिक मृतका कलावती देवी के पति की काफी पहले मौत हो चुकी थी, उसके दो बेटे पुणे और राजकोट में रहते हैं। गांव में बहू उतरा देवी और उसकी बेटी खुशी रहती थीं। उतरा देवी की पहली शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी और उसकी बेटी खुशी वहीं के रहने वाली शंकर घोष की संतान है। इसी को लेकर कलावती अक्सर उसे 'बंगालिन' कहकर ताने मारती थीं। सालों से इस ताने और प्रताड़ना से अजीज आकर बेटी के साथ मिलकर सास का गला काट दी। इस हत्याकांड में प्रयुक्त धारदार हथियार को गोबर के ढेर से आलाकत्ल बरामद किया है। एसपी के मुताबिक सीसीटीवी, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम की मदद से इस मामले का खुलासा संभव हुआ, जबकि क्राइम ब्रांच और एसओ पीपीगंज ने हत्यारोपी मां-बेटी को गिरफ्तार किया है. बीते 26 सितंबर को पीपीगंज थाना के भुईधरपुर गांव से महिला की सिर कटी लाश मिली थी. शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने आज जाकर हत्याकांड का खुलासा किया.