गोरखपुर

एक, दो नहीं…धारदार हथियार से कई बार मारकर काटी थी दादी का गला, हैवान बनी पोती और बहू… सिर्फ इस बात पर कर दीं थी महिला का कत्ल

गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर की कलावती यादव की सिर कटी लाश मिलने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 26 सितंबर की सुबह घर से 500 मीटर दूर उनकी लाश मिली थी। 17 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Oct 13, 2025

पोती ने दादी की गला काट कर की हत्या

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र में लगभग पखवाड़े भर पहले 26 सितंबर को भुईधरपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला सिर कटी लाश मिली थी। इसकी खबर फैलते ही सनसनी फैल गई थी, शव के पास ही उसका धड़ भी जमीन में मुंह के बल गड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में तंत्र क्रिया की भी संभावना तलाश रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ लीं तब इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दी जो होश उड़ाने वाला था। यह हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मृतका की बहू और पोती ने ही कर उसका शव ठिकाने लगा दिया था।

बहू और पोती ने मिलकर काटा था सास का गला

सोमवार को कत्ल का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्यारोपी महिला उत्तर देवी और उसकी बेटी खुशी ने ही महिला की हत्या की थी। मृतका की पोती खुशी ने धारदार हथियार से कई बार गले पर वार करके गला काट दिया इसके बाद मां,बेटी शव को बोरे में भरकर घर के बाहर खेत में फेंका दिया था।

बंगालिन महिला से बेटी सहित किया था बेटे ने शादी

पुलिस के मुताबिक मृतका कलावती देवी के पति की काफी पहले मौत हो चुकी थी, उसके दो बेटे पुणे और राजकोट में रहते हैं। गांव में बहू उतरा देवी और उसकी बेटी खुशी रहती थीं। उतरा देवी की पहली शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी और उसकी बेटी खुशी वहीं के रहने वाली शंकर घोष की संतान है। इसी को लेकर कलावती अक्सर उसे 'बंगालिन' कहकर ताने मारती थीं। सालों से इस ताने और प्रताड़ना से अजीज आकर बेटी के साथ मिलकर सास का गला काट दी। इस हत्याकांड में प्रयुक्त धारदार हथियार को गोबर के ढेर से आलाकत्ल बरामद किया है। एसपी के मुताबिक सीसीटीवी, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम की मदद से इस मामले का खुलासा संभव हुआ, जबकि क्राइम ब्रांच और एसओ पीपीगंज ने हत्यारोपी मां-बेटी को गिरफ्तार किया है. बीते 26 सितंबर को पीपीगंज थाना के भुईधरपुर गांव से महिला की सिर कटी लाश मिली थी. शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने आज जाकर हत्याकांड का खुलासा किया.

image

Updated on:

13 Oct 2025 10:59 pm

Published on:

13 Oct 2025 10:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / एक, दो नहीं…धारदार हथियार से कई बार मारकर काटी थी दादी का गला, हैवान बनी पोती और बहू… सिर्फ इस बात पर कर दीं थी महिला का कत्ल

