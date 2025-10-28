गोरखपुर के जुहू चौपाटी पर अब चौबीस घंटे करें एंजॉय, 24×7 सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी पुलिस

गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के हॉट टूरिस्ट स्पॉट नौका विहार के पास बनी नई पुलिस चौकी नौकायन अब चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। बुधवार को सांसद रवि किशन ने इसका लोकार्पण किया। बता दें कि यह चौकी सांसद निधि से मिले बजट से तैयार की गई है। इस दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि अब नौकायन चौकी पर हमेशा पुलिस ऑन ड्यूटी जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी।