गोरखपुर के जुहू चौपाटी पर अब चौबीस घंटे करें एंजॉय, 24×7 सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी पुलिस

रामगढ़ताल क्षेत्र में नवस्थापित नौकायन पुलिस चौकी गोरखपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 28, 2025

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन ने किया नौकायन चौकी का लोकार्पण

गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के हॉट टूरिस्ट स्पॉट नौका विहार के पास बनी नई पुलिस चौकी नौकायन अब चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। बुधवार को सांसद रवि किशन ने इसका लोकार्पण किया। बता दें कि यह चौकी सांसद निधि से मिले बजट से तैयार की गई है। इस दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि अब नौकायन चौकी पर हमेशा पुलिस ऑन ड्यूटी जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी।

गोरखपुर का बड़ा पिकनिक स्पॉट बना नौकायन

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नौकायन को बड़ा पिकनिक स्पॉट बना दिया है। खूबसूरत रामगढ़ ताल अब शहर जा जुहू चौपाटी बन चुका है। यहां लोग रात्रि दो से तीन बजे तक परिवार संग एंजॉय करते हैं ऐसे में यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए चौबीस घंटे की पुलिस की मौजूदगी जरूरत बन गई। चौकी के बन जाने से पुलिस को क्षेत्र की निगरानी करने में आसानी होगी।

बोले सांसद रविकिशन

नौकायन चौकी के लोकार्पण पर सांसद रवि किशन ने कहा कि नौका विहार गोरखपुर का प्रमुख पिकनिक स्पॉट बन चुका है जहां रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। ऐसे में यहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी था। उन्होंने यह भी बताया कि चौकी में महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी, ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके।

राजकरन नैय्यर, SSP गोरखपुर

SSP राजकरन नय्यर ने बताया कि नौकायन चौकी उसी स्थान पर बनाई गई है जहां भीड़ काफी अधिक रहती है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है।लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, एसएसपी राजकरन नय्यर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

Published on:

28 Oct 2025 11:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के जुहू चौपाटी पर अब चौबीस घंटे करें एंजॉय, 24×7 सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी पुलिस

