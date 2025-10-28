UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : कई जिलों में नए DM, मंडलायुक्त और सचिव बने, हाथरस, कौशांबी के है ये नए जिलाधिकारी  

UP IAS And PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 IAS अफसरों के तबादले कर दिए। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने और जिलों में सुशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तबादलों की इस सूची में कई वरिष्ठ और चर्चित अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने कई जिलों में नए जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मंडलायुक्त और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग ने तबादले की सूची जारी की। इस फेरबदल से शासन के उच्च और मध्य स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया गया है।