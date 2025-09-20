IGRS शिकायतों पर गंभीर हों अधिकारी, शिकायतकर्ता का फीडबैक जरूर लिया जाए…शासन की योजनाओं की हुई समीक्षा

गोरखपुर DM दीपक मीणा ने विकास भवन सभागार में CM डैशबोर्ड पर मिली रैंकिंग को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में सुधार के लिए सभी विभाग गंभीरता से प्रयास करें। IGRS पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के समय विभागाध्यक्ष संबंधित शिकायतकर्ता को फोन कर फीडबैक जरूर लें और IGRS रजिस्टर पर अंकित भी किया जाए। बता दें कि अगस्त महीने में गोरखपुर को राजस्व एवं विकास के मामले में सीएम डैशबोर्ड पर 62वीं रैंक मिली है। डीएम ने कहा कि जिले की रैंकिंग को सुधारने के लिए सभी विभागों को अपनी रैंकिंग सुधारनी होगी।
DM ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अच्छा प्रदर्शन न होने पर परियोजना अधिकारी NEDA को निर्देश दिया कि जिले के सभी वेंडर्स एवं विद्युत विभाग के साथ मीटिंग करके इस पर तेजी से कार्य करें। डीएम ने NRLM, फैमिली आईडी, MDM, नई सड़क, सड़कों के अनुरक्षण आदि फ्लैगशिप योजनाओं में प्राप्त निम्न ग्रेड को सुधारने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया।
DM ने बैठक में पीएम सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, किशान सम्मान निधि, प्रधान मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, आपरेशन कायाकल्प, मध्याह़न भोजन योजना, विद्यार्थियों की उपस्थिति, ग्रामीण स्टेडियम एंव ओपेन जिम का निर्माण तथा नई सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य, एकीकृत बागवानी मिशन, फैमिली कार्ड, खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत आदि फ्लैगशिप परियोजनाओं से संबधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए सुधार के निर्देश दिए, सभी विभागों में अच्छा काम किया जाए तभी अच्छी रैंकिंग आ पाएगी।