IGRS शिकायतों पर गंभीर हों अधिकारी, शिकायतकर्ता का फीडबैक जरूर लिया जाए…शासन की योजनाओं की हुई समीक्षा

DM ने बैठक में पीएम सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, किशान सम्मान निधि, प्रधान मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, आपरेशन कायाकल्प, मध्याह़न भोजन योजना, विद्यार्थियों की उपस्थिति, ग्रामीण स्टेडियम एंव ओपेन जिम का निर्माण तथा नई सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य, एकीकृत बागवानी मिशन, फैमिली कार्ड, खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत आदि फ्लैगशिप परियोजनाओं से संबधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए सुधार के निर्देश दिए, सभी विभागों में अच्छा काम किया जाए तभी अच्छी रैंकिंग आ पाएगी।