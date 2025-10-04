समाधान दिवस पर DM, SSP ने सुनी जन समस्याएं, पीड़ितों को त्वरित न्याय देने का दिए निर्देश

समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, एसडीएम गोला अमित जैसवाल, क्षेत्राधिकारी गोला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समस्या का समाधान आधा-अधूरा न रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति और तत्परता से फरियादियों में संतोष देखा गया। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि जनहित से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।