गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बरामद हुआ एक करोड़…एक बार फिर चर्चा में आया “मोकामा”

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीओ रेलवे प्रेस कांफ्रेंस करते हुए
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम ने नियमित चेकिंग के दौरान वैशाली एक्सप्रेस से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि युवक इन रुपयों को बिहार के मोकामा ले जाने की फिराक में था।
जानकारी के अनुसार, चुनावों के मद्देनज़र रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग कर रही थी। जब ट्रेन के एसी कोच के पास टीम पहुंची, तो एक युवक संदिग्ध अवस्था में नज़र आया। शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से नोटों के कई बंडल बरामद हुए। जब्त की गई रकम की गिनती करने पर वह करीब एक करोड़ रुपये निकली।
पूछताछ में युवक ने अपना नाम मुकुंद माधव, निवासी मोकामा, जिला पटना (बिहार) बताया है। उसने बताया कि वह नकदी लेकर किसी परिचित के कहने पर यात्रा कर रहा था, लेकिन रकम के स्रोत और गंतव्य के बारे में वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। जीआरपी अधिकारियों को शक है कि यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है और इसे बिहार चुनाव में काले धन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की योजना थी।
AC लांज के पास चेकिंग के दौरान एक करोड़ रुपये नकद के साथ बिहार के मोकामा निवासी मुकुंद माधव को पकड़ा गया है। युवक से जब इस नकदी के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरामद रकम को सीज कर दिया गया है और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, जीआरपी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसके लिए भेजी जा रही थी और यह कहां से आई। प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। आयकर विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियों को इस मामले की विस्तृत जांच के लिए शामिल कर लिया गया है।युवक से पूछताछ जारी है और उसके मोबाइल फोन व संपर्क सूत्रों की भी गहराई से जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग