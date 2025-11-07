गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बरामद हुआ एक करोड़…एक बार फिर चर्चा में आया “मोकामा”

सूत्रों के अनुसार, जीआरपी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसके लिए भेजी जा रही थी और यह कहां से आई। प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। आयकर विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियों को इस मामले की विस्तृत जांच के लिए शामिल कर लिया गया है।युवक से पूछताछ जारी है और उसके मोबाइल फोन व संपर्क सूत्रों की भी गहराई से जांच की जा रही है।