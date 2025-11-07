Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बरामद हुआ एक करोड़…एक बार फिर चर्चा में आया “मोकामा”

बिहार चुनाव को देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 7:10 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर वैशाली एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान टीम को एक युवक संदिग्ध हालत में दिखा।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 07, 2025

Up news, bihar election

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीओ रेलवे प्रेस कांफ्रेंस करते हुए

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम ने नियमित चेकिंग के दौरान वैशाली एक्सप्रेस से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि युवक इन रुपयों को बिहार के मोकामा ले जाने की फिराक में था।

वैशाली ट्रेन में चेकिंग के दौरान बरामद हुआ एक करोड़

जानकारी के अनुसार, चुनावों के मद्देनज़र रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग कर रही थी। जब ट्रेन के एसी कोच के पास टीम पहुंची, तो एक युवक संदिग्ध अवस्था में नज़र आया। शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से नोटों के कई बंडल बरामद हुए। जब्त की गई रकम की गिनती करने पर वह करीब एक करोड़ रुपये निकली।

बिहार के मोकामा का रहने वाला है गिरफ्तार युवक

पूछताछ में युवक ने अपना नाम मुकुंद माधव, निवासी मोकामा, जिला पटना (बिहार) बताया है। उसने बताया कि वह नकदी लेकर किसी परिचित के कहने पर यात्रा कर रहा था, लेकिन रकम के स्रोत और गंतव्य के बारे में वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। जीआरपी अधिकारियों को शक है कि यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है और इसे बिहार चुनाव में काले धन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की योजना थी।

विनोद कुमार सिंह , CO रेलवे

AC लांज के पास चेकिंग के दौरान एक करोड़ रुपये नकद के साथ बिहार के मोकामा निवासी मुकुंद माधव को पकड़ा गया है। युवक से जब इस नकदी के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरामद रकम को सीज कर दिया गया है और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है।

इनकम टैक्स और इंटेलिजेंस भी जांच में जुटीं

सूत्रों के अनुसार, जीआरपी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसके लिए भेजी जा रही थी और यह कहां से आई। प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। आयकर विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियों को इस मामले की विस्तृत जांच के लिए शामिल कर लिया गया है।युवक से पूछताछ जारी है और उसके मोबाइल फोन व संपर्क सूत्रों की भी गहराई से जांच की जा रही है।

Updated on:

07 Nov 2025 04:30 pm

Published on:

07 Nov 2025 04:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बरामद हुआ एक करोड़…एक बार फिर चर्चा में आया “मोकामा”

