“एक राष्ट्र, एक चुनाव”…भाजपा के “कम चुनाव, ज़्यादा विकास” के संकल्प को आगे बढ़ाता है : सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष

गोरखपुर में इस मुद्दे पर हुई बैठक में अभियान से जुड़े सभी क्षेत्रीय एवं जिला संयोजक एवं सह-संयोजक उपस्थित रहे। बैठक में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” अभियान के उद्देश्यों एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीति और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि " यह अभियान भाजपा के “कम चुनाव, ज़्यादा विकास” के संकल्प को आगे बढ़ाता है और राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय का सीधा संबंध भारत के लोकतंत्र, उसकी मजबूती और जनता की सुविधा से है–“एक राष्ट्र, एक चुनाव”।