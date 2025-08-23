आउटसोर्स कर्मचारी आम जनता के प्रति ईमानदार, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें : नगर आयुक्त

गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा नगर निगम में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बैठक की गई एवं उनके कार्यों की समीक्षा भी की गई जिसमें समस्त विभाग अध्यक्ष समस्त जोनल अधिकारी उपस्थित थे। नगर आयुक्त द्वारा समस्त कर्मचारियों का डाटा चेक एवं आधार वेरीफिकेशन करने का निर्देश दिया गया एवं उनसे नाम कार्य एवं कब से नगर निगम में कार्यरत एवं अन्य जानकारी ली गई।