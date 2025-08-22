Patrika LogoSwitch to English

संत कबीर नगर

5 हजार रिश्वत लेते लेखपाल दबोचा गया…पहले एंटी करप्शन टीम से किया छीनाझपटी, फिर गिड़गिड़ाया

खलीलाबाद तहसील परिसर में एक लेखपाल को एंटी करप्शन खलीलाबाद की टीम ने शुक्रवार को पांच हजार घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेखपाल जमीन की पैमाइश के लिए पैसे की डिमांड किया था जिस पर पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग को इस मामले की सूचना दिया था।

संत कबीर नगर

anoop shukla

Aug 22, 2025

Up news, anti corruption
फोटो सोर्स: पत्रिका, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल

संत कबीरनगर में शुक्रवार को एक लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया, इस दौरान जब टीम उसे खींचकर गाड़ी में बैठाने लगी तब वह टीम को धक्का देकर भागने की कोशिश किया, बाद में जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर टीम कोतवाली ले गए। इस पूरे घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सदर तहसील खलीलाबाद का मामला

इस घटना के बाद दर्जनों की संख्या में लेखपाल बखिरा थाने पहुंचकर धरना देने लगे। सूत्रों से मालूम चला कि लेखपाल ने किसान से जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसों की डिमांड की थी। जिसके बाद किसान ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी थी। मामला तहसील सदर खलीलाबाद का है। लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कारवाई के नाम पर लेखपाल ने मांगे 5 हजार

जानकारी के मुताबिक अखलाक अहमद ने बताया कि गाटा संख्या 351 पर उनके बहनोई मगहर निवासी बेलाल अहमद की जमीन दर्ज है। जिसपर सदानंद यादव जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर लेखपाल और एसडीएम से संपर्क किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो दिन पहले लेखपाल रामअवध से संपर्क किया। लेखपाल जमीन की पैमाइश के नाम पर 5 हजार रुपए की मांग करने लगे।

एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा, घसीटते हुए गाड़ी में डाले

इसकी सूचना एंटी करप्शन विभाग दी गई और आगे की रणनीति बनी। अखलाक अहमद ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लेखपाल ने पैसे देने की बात कही। पैसे लेकर हम लोग तहसील में लेखपाल के चैंबर में पहुंच गए। लेखपाल को 5 हजार रुपए देते ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।टीम जब लेखपाल को लेकर जाने लगी, तो लेखपाल हाथ छुड़ाकर भागने लगा। लेकिन टीम के सदस्यों ने उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए और उठाकर गाड़ी में डाला। टीम उसे गिरफ्तार कर बखिरा थाने ले गई। जहां उससे पूछताछ की है। इधर लेखपाल की गिरफ्तारी से नाराज लेखपाल बखिरा थाना परिसर पहुंचे और करीब 30 लेखपाल धरना दिये बाद में सभी जिला मुख्यालय आ गए।

Published on:

22 Aug 2025 10:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / 5 हजार रिश्वत लेते लेखपाल दबोचा गया…पहले एंटी करप्शन टीम से किया छीनाझपटी, फिर गिड़गिड़ाया

