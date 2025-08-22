5 हजार रिश्वत लेते लेखपाल दबोचा गया…पहले एंटी करप्शन टीम से किया छीनाझपटी, फिर गिड़गिड़ाया

इसकी सूचना एंटी करप्शन विभाग दी गई और आगे की रणनीति बनी। अखलाक अहमद ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लेखपाल ने पैसे देने की बात कही। पैसे लेकर हम लोग तहसील में लेखपाल के चैंबर में पहुंच गए। लेखपाल को 5 हजार रुपए देते ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।टीम जब लेखपाल को लेकर जाने लगी, तो लेखपाल हाथ छुड़ाकर भागने लगा। लेकिन टीम के सदस्यों ने उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए और उठाकर गाड़ी में डाला। टीम उसे गिरफ्तार कर बखिरा थाने ले गई। जहां उससे पूछताछ की है। इधर लेखपाल की गिरफ्तारी से नाराज लेखपाल बखिरा थाना परिसर पहुंचे और करीब 30 लेखपाल धरना दिये बाद में सभी जिला मुख्यालय आ गए।