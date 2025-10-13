Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

मालगाड़ी पर जाते दिखे दर्जनों बुलडोजर, फोटो खींचने की लगी होड…बुलडोजर बाबा की आई याद

गोरखपुर में रविवार की दोपहर शहर में एक कौतूहल भरा दृश्य देखने को मालूम है। यहां एक मालगाड़ी पर काफी संख्या में जा रहे बुलडोजर गोरखपुर रेलवे ट्रैक पर देखने को मिले।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 13, 2025

Up news, cm Yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, भारी संख्या में बुलडोजर बने कौतूहल

रविवार को गोरखपुर में अजीब वाकया देखने को मिला, यहां गोरखपुर स्टेशन से जा रही मालगाड़ी पर लदे दर्जनों बुलडोजर को देख राहगीरों में कौतूहल फैल गया। इस दौरान वहां भीड़ इकठ्ठा हो गई और लोग वीडियो बनाने में जुट गए। भीड़ भी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कहने लगी कि लग रहा है प्रदेश में बड़े पैमाने पर माफियाओं पर कारवाई होगी।

नरकटियागंज जा रही मालगाड़ी पर दिखे सैकड़ों बुलडोजर, शहर में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक रविवार को गोरखनाथ ओवरब्रिज से धर्मशाला रोड तक लखनऊ गोरखपुर रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी दोपहर लगभग बारह बजे आकर रूकी। मालगाड़ी में लगभग सौ से अधिक नए बुलडोजर लादे गए थे। इसके बाद राहगीर वीडियो बनाते दिखे। लोग एकसाथ इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर देखकर अचंभित भी थे। कुछ लोग तो कहने लगे कि लग रहा है कि पूर्वांचल में माफियाओं पर कारवाई जारी रहेगी, बिहार के नरकटियागंज की तरफ रवाना हो गई। शाम होते-होते लोग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। शहर में इतना बुलडोजर आने के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई।

13 Oct 2025 03:45 pm

मालगाड़ी पर जाते दिखे दर्जनों बुलडोजर, फोटो खींचने की लगी होड…बुलडोजर बाबा की आई याद

