मालगाड़ी पर जाते दिखे दर्जनों बुलडोजर, फोटो खींचने की लगी होड…बुलडोजर बाबा की आई याद

जानकारी के मुताबिक रविवार को गोरखनाथ ओवरब्रिज से धर्मशाला रोड तक लखनऊ गोरखपुर रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी दोपहर लगभग बारह बजे आकर रूकी। मालगाड़ी में लगभग सौ से अधिक नए बुलडोजर लादे गए थे। इसके बाद राहगीर वीडियो बनाते दिखे। लोग एकसाथ इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर देखकर अचंभित भी थे। कुछ लोग तो कहने लगे कि लग रहा है कि पूर्वांचल में माफियाओं पर कारवाई जारी रहेगी, बिहार के नरकटियागंज की तरफ रवाना हो गई। शाम होते-होते लोग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। शहर में इतना बुलडोजर आने के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई।