Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में PAC जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, हाइवे के डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित बुलेट…फेफड़ा हुआ बुरी तरह डैमेज

सोमवार को जिले के बेलीपार थानाक्षेत्र के गोरखपुर, वाराणसी हाइवे पर बुलेट के अनियंत्रित होने से गिरकर एक PAC जवान की दर्दनाक मौत हो गई, इसके पीछे बैठा PRD जवान भी गंभीर रूप से घायल है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 01, 2025

Up news, accident
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दर्दनाक हादसे में PAC जवान की मौत

सोमवार को बेलीपार थाना क्षेत्र में सुबह करीब दस बजे
सड़क हादसे में PAC जवान की दर्दनाक मौत हो गई, वर्तमान में उसकी तैनाती गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में थी। इस घटना में बुलेट पर पीछे बैठा PRD जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है।

बेलीपार क्षेत्र में हुई दुर्घटना, PAC जवान की मौत

मृत PAC जवान की पहचान गोला क्षेत्र के खिरकिटा दूबे गांव निवासी अभिषेक दूबे के रूप में हुई। वहीं पीछे बैठे पीआरडी जवान का नाम मार्केंडेय है। अभिषेक के मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, सबसे बुरी दशा उसकी पत्नी की थी जो सिर्फ अभी तीन महीने पहले ही शादी के बाद आई थी, बता दें कि अभी 8 मई को ही अभिषेक की शादी हुई थी।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में प्रधान समेत दो की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, खरीदारों को दी कड़ी चेतावनी
बरेली
image

घर से सुबह गोरखनाथ मंदिर के लिए ड्यूटी पर निकले थे अभिषेक

जानकारी के मुताबिक गोला क्षेत्र के खिरकिटा दूबे गांव के अभिषेक दूबे 30वीं वाहनी पीएसी गोंडा में आरक्षी पद पर तैनात थे। जहां से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में उन्हें भेजा गया था। सोमवार को सुबह वह अपने घर से गोरखनाथ मंदिर जाने के लिए बुलेट से निकले। रास्ते में उन्हें बेलीपार थाने का पीआरडी जवान मार्कंडेय मिला। अभिषेक ने उन्हें भी अपनी बुलेट पर पीछे बैठा लिया।

हाइवे पर अनियंत्रित होकर बुलेट डिवाइडर पर चढ़ी, गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए

बेलीपार थाने से थोड़ा पहले महावीर छपरा के पास अचानक सड़क पर तेज रफ्तार बुलेट डिवाइडर पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया इस दौरान बुलेट का एक्सलेटर फंसकर तेज हो गया था। जिससे डिवाइडर पर काफी दूर तक बुलेट तेज रफ्तार में नाचती रही। वहीं अभिषेक चाह कर भी बुलेट का नियंत्रित नहीं कर पाए। इसके बाद बुलेट से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने घायलों को सड़क पर लिटाया, सूचना पर पहुंची पुलिस

आस-पास के लोगों ने अभिषेक को घायल अवस्था में डिवाइडर पर ही लेटा दिया। इसके बाद बेलीपार पुलिस को कॉल किया। सूचना मिलने के कुछ ही देर में थानेदार विशाल सिंह वहां पहुंचे। इसके बाद एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने बताया ने बताया कि सीने में गंभीर चोट लगने की वजह से पीएसी जवान का फेफड़ा डैमेज हो गया है। यह कहते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

फेफड़ा बुरी तरह डैमेज होने से जिला अस्पताल में हो गई मौत

घायल अभिषेक को मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी चल ही रही थी, तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल पर परिवार को पूरी बात बताई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया, सबसे दर्दनाक स्थिति नवविवाहिता पत्नी की थी जिसकी चिंघाड़ से दिल दहल जा रहा था। जिला अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था। अभिषेक के पिता अश्वनी दूबे यूपी पुलिस में श्रावस्ती जिले में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं।

ये भी पढ़ें

पहली बार चेतावनी, अगली बार कटेगा चालान – पंपों पर लागू हुआ ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में PAC जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, हाइवे के डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित बुलेट…फेफड़ा हुआ बुरी तरह डैमेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट