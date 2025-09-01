गोरखपुर में PAC जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, हाइवे के डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित बुलेट…फेफड़ा हुआ बुरी तरह डैमेज

घायल अभिषेक को मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी चल ही रही थी, तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल पर परिवार को पूरी बात बताई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया, सबसे दर्दनाक स्थिति नवविवाहिता पत्नी की थी जिसकी चिंघाड़ से दिल दहल जा रहा था। जिला अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था। अभिषेक के पिता अश्वनी दूबे यूपी पुलिस में श्रावस्ती जिले में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं।