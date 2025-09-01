गोरखपुर में PAC जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, हाइवे के डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित बुलेट…फेफड़ा हुआ बुरी तरह डैमेज

सोमवार को बेलीपार थाना क्षेत्र में सुबह करीब दस बजे
सड़क हादसे में PAC जवान की दर्दनाक मौत हो गई, वर्तमान में उसकी तैनाती गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में थी। इस घटना में बुलेट पर पीछे बैठा PRD जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है।
मृत PAC जवान की पहचान गोला क्षेत्र के खिरकिटा दूबे गांव निवासी अभिषेक दूबे के रूप में हुई। वहीं पीछे बैठे पीआरडी जवान का नाम मार्केंडेय है। अभिषेक के मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, सबसे बुरी दशा उसकी पत्नी की थी जो सिर्फ अभी तीन महीने पहले ही शादी के बाद आई थी, बता दें कि अभी 8 मई को ही अभिषेक की शादी हुई थी।
जानकारी के मुताबिक गोला क्षेत्र के खिरकिटा दूबे गांव के अभिषेक दूबे 30वीं वाहनी पीएसी गोंडा में आरक्षी पद पर तैनात थे। जहां से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में उन्हें भेजा गया था। सोमवार को सुबह वह अपने घर से गोरखनाथ मंदिर जाने के लिए बुलेट से निकले। रास्ते में उन्हें बेलीपार थाने का पीआरडी जवान मार्कंडेय मिला। अभिषेक ने उन्हें भी अपनी बुलेट पर पीछे बैठा लिया।
बेलीपार थाने से थोड़ा पहले महावीर छपरा के पास अचानक सड़क पर तेज रफ्तार बुलेट डिवाइडर पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया इस दौरान बुलेट का एक्सलेटर फंसकर तेज हो गया था। जिससे डिवाइडर पर काफी दूर तक बुलेट तेज रफ्तार में नाचती रही। वहीं अभिषेक चाह कर भी बुलेट का नियंत्रित नहीं कर पाए। इसके बाद बुलेट से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
आस-पास के लोगों ने अभिषेक को घायल अवस्था में डिवाइडर पर ही लेटा दिया। इसके बाद बेलीपार पुलिस को कॉल किया। सूचना मिलने के कुछ ही देर में थानेदार विशाल सिंह वहां पहुंचे। इसके बाद एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने बताया ने बताया कि सीने में गंभीर चोट लगने की वजह से पीएसी जवान का फेफड़ा डैमेज हो गया है। यह कहते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
घायल अभिषेक को मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी चल ही रही थी, तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल पर परिवार को पूरी बात बताई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया, सबसे दर्दनाक स्थिति नवविवाहिता पत्नी की थी जिसकी चिंघाड़ से दिल दहल जा रहा था। जिला अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था। अभिषेक के पिता अश्वनी दूबे यूपी पुलिस में श्रावस्ती जिले में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं।