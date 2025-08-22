“पापा घर मत आना, वरना जान से मार देंगे”…दो पक्षों में जमकर हिंसक संघर्ष, राहगीर भी भागते दिखे

पहले लाठी डंडे चले फिर विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में सड़क पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर घायलों को अस्पताल भेजवाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। हाबर्ट बंधे के पास करीब 15 मिनट तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। एक पक्ष की बढ़ती भीड़ देख, दूसरा पक्ष घर के अंदर भाग गया।

सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि राजघाट थाने में दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।