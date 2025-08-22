“पापा घर मत आना, वरना जान से मार देंगे”…दो पक्षों में जमकर हिंसक संघर्ष, राहगीर भी भागते दिखे

गोरखपुर के राजघाट थानाक्षेत्र के हांसूपुर हाबर्ट बंधे पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी, डंडे और बीच सड़क पर ईंट-पत्थर चले। जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालत यह था कि सड़क पर राहगीर भी जान बचाने के लिए तेज स्पीड में गाड़ी भगाते दिखे। इस दौरान दस से अधिक लोग घायल हो गए।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक जगह दिख रहा है कि घर के अंदर छिपा एक युवक मोबाइल से बात करते हुए अपने पिता से कह रहा है- पापा घर मत आना, वरना जान से मार देंगे। जल्दी से थाना जाइए इसके बाद वह घर के अंदर से ही बवाल का वीडियो बनाने लग रहा है।
राजघाट थाना क्षेत्र में हाबर्ट बंधे के पास गुरुवार को जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर संघर्ष शुरू हो गया। अपराह्न करीब 3 बजे पन्नेलाल यादव अपने परिवार के राम बचन यादव, प्रिंस यादव, गुल्लू यादव के साथ मिलकर अपने जमीन पर निर्माण करा रहे थे तभी भज्जू यादव अपने परिचित राकेश यादव, सजानंद यादव, सचिन यादव, भोला भोला, शिवम यादव समेत 50 अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। जहां निर्माण करने का विरोध करते हुए गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई।
पहले लाठी डंडे चले फिर विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में सड़क पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर घायलों को अस्पताल भेजवाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। हाबर्ट बंधे के पास करीब 15 मिनट तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। एक पक्ष की बढ़ती भीड़ देख, दूसरा पक्ष घर के अंदर भाग गया।
सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि राजघाट थाने में दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।