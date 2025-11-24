यूपी के इस जोन में पुलिस ने शुरू किया को-ऑपरेट टू अरेस्ट अभियान, अपराधियों का बचना अब नहीं होगा आसान

बताते चलें कि प्राय: अक्सर देखने में आता है कि एक जिले का वांछित अपराधी दूसरे जिले में जाकर पनाह ले लेता है या फिर वह वहां का रहने वाला हो जाता है। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं हो पाती है लिहाजा वह गिरफ्तार नहीं कर पाती है। वहीं जब संबंधित जिले की पुलिस जिसके यहां से वह वांछित होता है वहां की पुलिस अनुमति मिलने के बाद जब दबिश देने पहुंचती है तो स्थानीय पुलिस से उसे सहयोग मांगना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वांछित अपराधी को पुलिस के आने की भनक लग जाती है और वह मौके से फरार हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए गोरखपुर जोन के एडीजी श्री जैन ने जोन की 11 जिलों की पुलिस के लिए संयुक्त कार्रवाई किए जाने हेतु मॉडल तैयार किया है।