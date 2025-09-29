गोरखपुर में पुलिस पर पथराव…दरोगा का फटा सिर, छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस

पुलिस पर पथराव की सूचना मिलते ही CO चौरीचौरा अनुराग सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचे। सीओ ने पीड़ित परिवार से जानकारी ली। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्देश दिया है। देर शाम तक इलाके में पुलिस तैनात रही और कई आरोपी हिरासत में लिए गए।CO ने बताया कि इस घटना में पुलिस पर कोई पथराव नहीं हुआ है। शिकायत करने वाली महिला के घर पथराव की सूचना पर जब पहुंची तो पथराव हो रहा था। पुलिस ने सबको हटाया। दरोगा को चोट लगने और गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। इलाके में पुलिस तैनात है, शांति व्यवस्था कायम है।