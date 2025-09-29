Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में पुलिस पर पथराव…दरोगा का फटा सिर, छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस

छेड़खानी की शिकायत पर सरैया ब्लाक रोड पहुंची चौरी चौरा पुलिस पर दबंगों ने पथराव किया। इसमें सब इंस्पेक्टर शिवकुमार यादव का सिर फट गया। सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव को भी चोटे आई। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई साथ ही एक महिला राहगीर की स्कूटी भी डैमेज हो गई।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Sep 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पथराव में दरोगा का सिर फटा

रविवार शाम जिले के चौरीचौरा थानाक्षेत्र में छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर मनबढ़ युवकों ने पथराव कर दिया। इसमें SI शिवकुमार यादव का सिर फट गया, वहीं SI प्रमोद यादव को चोटें आईं। पथराव में पुलिस की गाड़ी और राहगीर ब्लॉककर्मी उर्मिला यादव की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पर पथराव की सूचना मिलते ही चौरीचौरा CO अनुराग सिंह, प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर कर दिया गया है।

जानिए पूरा मामला

यह पूरी घटना चौरीचौरा के सरैया ब्लॉक रोड की है, यहां एक परिवार किराए के मकान में रहता है है। परिवार की युवती ने आरोप लगाया है कि आसपास के कुछ युवक लगातार छेड़खानी करते हैं। शनिवार रात उसकी मां काम से बाहर गई थी। तभी युवकों ने घर के सामने पटाखे छोड़े और डराने की कोशिश की। रविवार सुबह मां के लौटने पर युवती ने घटना की जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

छेड़खानी की शिकायत पर पहुंचे दरोगाओं पर पथराव

शिकायत की जांच के लिए SI शिवकुमार यादव व SI प्रमोद यादव मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी युवक को पकड़कर थाने भेजा। इसके बाद आक्रोशित युवकों के परिजन इकट्ठा हो गए और पीड़िता के घर पर पथराव कर दिया। इसमें SI शिवकुमार का सिर फट गया और SI प्रमोद यादव की गर्दन पर चोटें आईं। हमलावरों ने दरोगा की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। इसी दौरान उधर से गुजर रहीं ब्लॉक कर्मी उर्मिला यादव की स्कूटी भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई।

पुलिस पर पथराव की सूचना मिलते ही पहुंचे CO

पुलिस पर पथराव की सूचना मिलते ही CO चौरीचौरा अनुराग सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचे। सीओ ने पीड़ित परिवार से जानकारी ली। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्देश दिया है। देर शाम तक इलाके में पुलिस तैनात रही और कई आरोपी हिरासत में लिए गए।CO ने बताया कि इस घटना में पुलिस पर कोई पथराव नहीं हुआ है। शिकायत करने वाली महिला के घर पथराव की सूचना पर जब पहुंची तो पथराव हो रहा था। पुलिस ने सबको हटाया। दरोगा को चोट लगने और गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। इलाके में पुलिस तैनात है, शांति व्यवस्था कायम है।

