बिहार चुनाव पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान…कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, यूपी में संगठन मजबूत करने का दे गईं निर्देश

प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी से संगठन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी का परिचय लेते हुए पार्टी संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने को कहा।जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। सभी लोग तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बातचीत कर वह हैलीकॉप्टर से बिहार चली गई। बिहार से चुनाव प्रचार कर शाम 3:30 बजे वह फिर गोरखपुर एयरपोर्ट पर आईं। इस दौरान भी कांग्रेस पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, डॉ. सुरहिता करीम, गोरखलाल श्रीवास्तव, निर्मला पासवान, डॉ. वीजाहत करीम, प्रमोद नायक, विवेक श्रीवास्तव सत्येन्द्र कुमार निषाद आदि मौजूद रहें।