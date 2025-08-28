महंगा पड़ेगा निजी मकानों और दुकानों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाना, नगर निगम हुआ गंभीर

अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि निगम की जांच टीम ने पाया कि कई दुकानदारों ने विज्ञापन शुल्क दिए बिना ही अपनी इमारतों पर डिजिटल स्क्रीन और अन्य विज्ञापन लगा रखे हैं। इस नियम को तोड़ने वालों को नोटिस भेजकर शुल्क और पेनाल्टी वसूलने की तैयारी की गई है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निगम की विज्ञापन टीम ने बिना अनुमति लगे डिजिटल बोर्डों को चिह्नित कर लिया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। अगर तय शुल्क और मानदेय समय पर नहीं दिया गया तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम के इस निर्देश पर अवैध तरीके से विज्ञापन लगा कर संस्था का प्रचार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।