‘घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार’…दुकानों पर पहुंचे सीएम बोले, घटी GST के बारे में ग्राहकों को दें जानकारी

सीएम ने सोमवार को कारोबारी प्रतिष्ठानों में जाकर कारोबारियों और वहां मिले ग्राहकों से बात की, जीएसटी सुधारों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्होंने कारोबारियों से आग्रह किया मोदी सरकार से उपहार स्वरूप घटी जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य दें।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 22, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, GST के बारे में दुकानदारों से जानकारी लेते सीएम योगी

सोमवार की सुबह दुकानों के खुलते ही सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर से पैदल ही नई जीएसटी दर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई दुकानों पर पहुंचे। इस दौरान सांसद कार्यकर्ताओं ने "घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार" के नारे लगाए। सीएम ने दुकानदारों से कहा कि घटी जीएसटी की दर मोदी सरकार से मिला गिफ्ट है। इसलिए ग्राहकों को इसका लाभ जरूर दें।

‘गर्व से कहो यह स्वदेशी है’…स्वदेशी उत्पादों को दे बढ़ावा

सीएम ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुकानों पर ‘गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का स्टिकर जरूर लगाने को कहा CM योगी ने कहा कि GST में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कर किया गया है। इसकी दर को घटाकर 5% और 0 पर लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए GST की दर को 5% लाया गया है। PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर व्यापारी और उपभोक्ता उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। सीएम की यात्रा के दौरान व्यापारी और जनता काफी उत्साहित थी।

Published on:

22 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार’…दुकानों पर पहुंचे सीएम बोले, घटी GST के बारे में ग्राहकों को दें जानकारी

