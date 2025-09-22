‘घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार’…दुकानों पर पहुंचे सीएम बोले, घटी GST के बारे में ग्राहकों को दें जानकारी

सोमवार की सुबह दुकानों के खुलते ही सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर से पैदल ही नई जीएसटी दर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई दुकानों पर पहुंचे। इस दौरान सांसद कार्यकर्ताओं ने "घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार" के नारे लगाए। सीएम ने दुकानदारों से कहा कि घटी जीएसटी की दर मोदी सरकार से मिला गिफ्ट है। इसलिए ग्राहकों को इसका लाभ जरूर दें।
सीएम ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुकानों पर ‘गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का स्टिकर जरूर लगाने को कहा CM योगी ने कहा कि GST में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कर किया गया है। इसकी दर को घटाकर 5% और 0 पर लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए GST की दर को 5% लाया गया है। PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर व्यापारी और उपभोक्ता उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। सीएम की यात्रा के दौरान व्यापारी और जनता काफी उत्साहित थी।