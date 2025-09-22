‘घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार’…दुकानों पर पहुंचे सीएम बोले, घटी GST के बारे में ग्राहकों को दें जानकारी

सीएम ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुकानों पर ‘गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का स्टिकर जरूर लगाने को कहा CM योगी ने कहा कि GST में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कर किया गया है। इसकी दर को घटाकर 5% और 0 पर लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए GST की दर को 5% लाया गया है। PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर व्यापारी और उपभोक्ता उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। सीएम की यात्रा के दौरान व्यापारी और जनता काफी उत्साहित थी।