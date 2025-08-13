सरयू की उफनाती लहरों में आधी रात देवदूत बनकर उतरे SDRF जवान, खराब बोट में फंसे 23 लोगों को दिए जीवनदान

घने अंधेरे में SDRF टीम सरयू के किनारे पहुंची, सरयू नदी भी अपने उफान पर थी ऐसे समय रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौती भरा था, आखिरकार SDRF के जवान रात 1:15 बजे घटना स्थल पर पहुंच गए और रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया और सरयू की लहरों पर अपने कर्तव्य पालन की जिजीविषा से विजय प्राप्त कर SDRF की टीम ने टीम वर्क व अपनी कुशलता से सभी को बचा लिया। सुरक्षित निकलने वालों में किशन, शिवम, मनीष, छोटू, अर्पित, आर्यन, सत्यम यादव, विनोद यादव,अवधेश यादव, विजय साहनी, रामू, शैलेश,रविश, सुधाकर यादव, राधे यादव,अमित यादव, रमेश यादव, शुभम यादव, विनय यादव, लाल बहादुर शास्त्री आदि थे। सभी ने SDRF टीम को देवदूत बताया।