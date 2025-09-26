गोरखपुर में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, मिट्टी में धंसा मिला सिर

चेहरा देखने के बाद मृतका की पहचान कलावती(50) के रूप में हुई है। वह भुई धरपुर ग्राम पंचायत की रहने वाली थी, महिला के पति दर्शन यादव की पहले ही मौत हो चुकी है। महिला के दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे राजेश की शादी हो चुकी है, जबकि छोटे बेटे जितेंद्र की 4 दिसंबर को शादी होनी है। बेटी की भी शादी हो चुकी है। दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं। महिला की बहू ने बताया कि गुरुवार दोपहर वह दवा कराने घर से निकली थीं और तब से गायब रहीं, काफी खोजबीन की गई लेकिन रात भर कोई सूचना नहीं मिली। सुबह सास के मौत की सूचना परिवार को मिली। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।