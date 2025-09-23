Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात…बीएससी छात्र को पड़ोसी ने मारी गोली

गोरखपुर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा बड़गो गांव में सोमवार की रात पड़ोसी ने बीएससी के छात्र अमन मौर्या को दौड़ाकर गोली मार दी। जिसके बाद अमन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में घायल छात्र को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 23, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, बीएससी छात्र को मारी गई गोली

गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा बड़गो गांव में सोमवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब पड़ोसी ने बीएससी के छात्र अमन मौर्या पच्चीस वर्षीय पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने अमन को दौड़ाकर गोली मार दी। गोली लगते ही अमन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।

गोली चलने की सूचना पर पहुंचे SP, CO

परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया है। घटना की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज

पुलिस जांच में पता चला कि दो दिन पहले छात्र और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस पुराने विवाद को ही हमले की वजह मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।अमन के पिता पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे पर हमला पूरी तरह से सोची-समझी साजिश के तहत किया गया।

गंभीर हालत में चल रहा है इलाज

सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जारी है और उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सके। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Published on:

23 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात…बीएससी छात्र को पड़ोसी ने मारी गोली

