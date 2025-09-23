गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात…बीएससी छात्र को पड़ोसी ने मारी गोली

पुलिस जांच में पता चला कि दो दिन पहले छात्र और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस पुराने विवाद को ही हमले की वजह मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।अमन के पिता पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे पर हमला पूरी तरह से सोची-समझी साजिश के तहत किया गया।