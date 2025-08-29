मंगेतर को भेजा अश्लील फोटो, युवती ने लगाई फांसी…आरोपी युवक फरार

इस घटना के बाद से आहत युवती ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। कुछ देर के बाद जब मां ने आवाज दी तो युवती की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। छत पर जाकर देखा तो बेटी का शव फंदे से लटक रहा था। परिजन फंदे से उतारकर स्थानीय सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। युवती की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। CO सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है।