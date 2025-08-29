मंगेतर को भेजा अश्लील फोटो, युवती ने लगाई फांसी…आरोपी युवक फरार

देवरिया में एक हैरान करने वाला मामला आया है, यहां एक युवती ने इस कारण सुसाइड कर लिया क्योंकि एक युवक ने उसकी अश्लील फोटो उसके मंगेतर के पास भेज दिया। बता दें कि युवती की एक महीने पहले दूसरी जगह शादी तय हुई थी। प्रेमी ने बुधवार को युवती को मिलने के लिए बुलाया था, उसने मिलने से इनकार कर दिया।
इसके बाद युवक ने मंगेतर और उसके भाई को उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेज दिए। इस बात से लड़की इतनी आहत हुई कि उसने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।
जानकारी के मुताबिक सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती ग्रेजुएशन कर रही थी वह कालोनी में ही दीपक तिवारी के घर में घरेलू काम करती थी, वक्त बीतते बीतते दोनों में प्रेम संबंध कायम हो गए। इसी बीच युवती की शादी सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। परिजनों का आरोप है प्रेम प्रसंग के दौरान ही दीपक ने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए थे।
शादी तय होने से युवती भी दीपक से दूरी बनानी शुरू कर दी, इससे खार खाकर दीपक ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। युवती ने अपने परिवार को ये बात बताई। परिजनों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। परिवार बदनामी के डर से पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ी।
परिजनों के अनुसार, आरोपी दीपक ने बुधवार को युवती को मिलने के लिए बुलाया था। युवती ने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके मंगेतर और भाई समेत कई रिश्तेदारों को उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेज दिए। वीडियो और फोटो देखते ही परिजनो के होश उड़ गए। दीपक बाद में युवती के घर भी पहुंचा और धमकी दिया कि फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
इस घटना के बाद से आहत युवती ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। कुछ देर के बाद जब मां ने आवाज दी तो युवती की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। छत पर जाकर देखा तो बेटी का शव फंदे से लटक रहा था। परिजन फंदे से उतारकर स्थानीय सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। युवती की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। CO सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है।