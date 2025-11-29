Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

SIR News:बांग्लादेशियों पर सांसद रविकिशन का धमाकेदार बयान, विपक्षियों को लिए आड़े हाथ

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद रविकिशन ने SIR मुद्दे पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। बिहार में भारी संख्या में फर्जी वोट कटने से ही निष्पक्ष चुनाव हुआ।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR पर रविकिशन का बड़ा बयान

SIR पर गोरखपुर सांसद रविकिशन का बड़ा बयान सामने आया है, शहर में आज एक कार्यक्रम के दौरान बंगाल में हो रहे SIR के विरोध पर उन्होंने विपक्ष को घेरा। कहा बंगाल में SIR का विरोध तो होगा ही, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। वहां सबसे ज्यादा बोगस (फर्जी) वोटर हैं, यही कारण है कि बंगाल में इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा हैं। रविकिशन ने बोला कि सभी बांग्लादेशी बंगाल में ही घुसे हैं सबको बाहर निकालो।

एक बांग्लादेशी कई जगह करता है बोगस वोटिंग, बंगाल से इन्हें निकाला जाए

ये सभी कई जगहों पर जाकर वोट डालते हैं, इनके परिवार के लोग भी कई जगह बोगस वोटिंग करते है। देश में होने वाले चुनावों में पारदर्शिता आवश्यक होता है। रवि किशन ने बिहार में SIR की चर्चा करते हुए कहा- SIR होने से फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं। बिहार में देखिए वोट प्रतिशत बढ़ गया। वोटर लिस्ट में बोगस नाम सबसे बड़ा वोट घोटाला है। रविकिशन SIR को लेकर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि SIR सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इससे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। वोटो में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। मोदी और योगी सरकार पर बोलते हुए रविकिशन ने कहा कि देश और प्रदेश हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रहा है। ऐसे ही विकास और सुरक्षा व्यवस्था चलती रहेगी तो 2027 चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीटे आएंगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / SIR News:बांग्लादेशियों पर सांसद रविकिशन का धमाकेदार बयान, विपक्षियों को लिए आड़े हाथ

