पत्नी के मोबाइल पर किसी और की फोटो…पति ने उठा लिया खौफनाक कदम, घर में मची चीख पुकार

जानकारी के मुताबिक बेलीपार के कलानी खुर्द महोब गांव के केशव सिंह विदेश में नौकरी करते थे। कुछ दिनों पहले ही गांव लौटे थे, अभी डेढ़ साल पहले उनकी शादी बस्ती जिले के बभनान निवासी साक्षी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। घर वालों ने बताया कि पत्नी के मोबाइल में मिली कुछ तस्वीरों के कारण दोनों में मतभेद हुआ। इसके बाद साक्षी मायके चली गई। फिर वापस नहीं आई केशव सऊदी लौट गए लेकिन पत्नी ने उन पर केस दर्ज करा दिया। जब पुलिस दबाव बनाने लगी तो केशव दुबारा घर लौट आए।