गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 17 साल की नाबालिग लड़की पुलिस के लिए सर दर्द बन गई है। नाबालिग होने के कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जिसके कारण यह लड़की वीडियो जारी कर भड़काऊ बयान दे रही है। इसके ताजा वीडियो की शुरुआत "... भाइयों को सलाम" के साथ कर रही है। बोल रही है कि "उन काफिरों, अंध भक्तों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, (गाली) मैं तुम से नहीं डरी, ना भागी हूं, ठीक है, दो-तीन हजार लोगों के सामने दो-तीन रपटे क्या पड़ गए, मैं डरकर भागने वाली हूं? नहीं, हम अली के चाहने वाले हैं। हम किसी के डर से भागने वाले नहीं है, अंध भक्तों के... (गाली), अपनी औकात में रहो।" वीडियो के अंत में जय भीम, जय फिलिस्तीन का नारा दे रही है।