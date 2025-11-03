Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

Ghaziabad minor girl provocative video गाजियाबाद में नाबालिग किशोरी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह धर्म विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इसके पहले भी एक वीडियो जारी कर चुकी है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Narendra Awasthi

Nov 03, 2025

नाबालिग किशोरी (फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब

Ghaziabad minor girl provocative video गाजियाबाद में 17 साल की नाबालिक लड़की ने खुलेआम विवादित वीडियो जारी किया है। जिसमें उसने गाली देते हुए बताया है कि दो-तीन हजार लोगों के सामने दो चांटे मारकर सोचते हो मैं डर जाउंगी? हम अली के चाहने वाले हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है।‌ इसके पहले गाय पर दिए विवादित बयान पर पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। अब यह नाबालिक लड़की एक बार फिर चर्चा में आ गई है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गाजियाबाद पुलिस पर भी सवाल उठाया जा रहा है।

नाबालिग किशोरी ने दूसरा वीडियो जारी किया

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 17 साल की नाबालिग लड़की पुलिस के लिए सर दर्द बन गई है। नाबालिग होने के कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जिसके कारण यह लड़की वीडियो जारी कर भड़काऊ बयान दे रही है। इसके ताजा वीडियो की शुरुआत "... भाइयों को सलाम" के साथ कर रही है। बोल रही है कि "उन काफिरों, अंध भक्तों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, (गाली) मैं तुम से नहीं डरी, ना भागी हूं, ठीक है, दो-तीन हजार लोगों के सामने दो-तीन रपटे क्या पड़ गए, मैं डरकर भागने वाली हूं? नहीं, हम अली के चाहने वाले हैं। हम किसी के डर से भागने वाले नहीं है, अंध भक्तों के... (गाली), अपनी औकात में रहो।" वीडियो के अंत में जय भीम, जय फिलिस्तीन का नारा दे रही है।

हिंदू संगठनों में नाराजगी

नाबालिग किशोरी का 1 मिनट 12 सेकंड का यह वीडियो चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसके पहले भी इस नाबालिग लड़की ने प्रतिबंधित पशु को मार कर खाने को लेकर भी बयान दिया था। जिस पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता इसके घर पहुंच गए। लेकिन वह घर पर नहीं मिली। महिला ब्रिगेड ने नाबालिग किशोरी को पकड़कर थप्पड़ मारे थे। जिसका वीडियो सामने आया था। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 03:17 pm

Published on:

03 Nov 2025 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

crime news friends brutally murdered man police arrested two suspects in noida up
नोएडा

02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

बारिश के बीच गुजरती युवतियां।
नोएडा

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Weather
नोएडा

दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

rain alert from october 30 to 31 heavy rainfall
नोएडा

शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए करते थे चरस की तस्करी, 1.5 करोड़ की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.