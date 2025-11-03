गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब
Ghaziabad minor girl provocative video गाजियाबाद में 17 साल की नाबालिक लड़की ने खुलेआम विवादित वीडियो जारी किया है। जिसमें उसने गाली देते हुए बताया है कि दो-तीन हजार लोगों के सामने दो चांटे मारकर सोचते हो मैं डर जाउंगी? हम अली के चाहने वाले हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इसके पहले गाय पर दिए विवादित बयान पर पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। अब यह नाबालिक लड़की एक बार फिर चर्चा में आ गई है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गाजियाबाद पुलिस पर भी सवाल उठाया जा रहा है।
नाबालिग किशोरी ने दूसरा वीडियो जारी किया
उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 17 साल की नाबालिग लड़की पुलिस के लिए सर दर्द बन गई है। नाबालिग होने के कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जिसके कारण यह लड़की वीडियो जारी कर भड़काऊ बयान दे रही है। इसके ताजा वीडियो की शुरुआत "... भाइयों को सलाम" के साथ कर रही है। बोल रही है कि "उन काफिरों, अंध भक्तों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, (गाली) मैं तुम से नहीं डरी, ना भागी हूं, ठीक है, दो-तीन हजार लोगों के सामने दो-तीन रपटे क्या पड़ गए, मैं डरकर भागने वाली हूं? नहीं, हम अली के चाहने वाले हैं। हम किसी के डर से भागने वाले नहीं है, अंध भक्तों के... (गाली), अपनी औकात में रहो।" वीडियो के अंत में जय भीम, जय फिलिस्तीन का नारा दे रही है।
नाबालिग किशोरी का 1 मिनट 12 सेकंड का यह वीडियो चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसके पहले भी इस नाबालिग लड़की ने प्रतिबंधित पशु को मार कर खाने को लेकर भी बयान दिया था। जिस पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता इसके घर पहुंच गए। लेकिन वह घर पर नहीं मिली। महिला ब्रिगेड ने नाबालिग किशोरी को पकड़कर थप्पड़ मारे थे। जिसका वीडियो सामने आया था। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।
