गोरखपुर

गोरखपुर आउटर पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के टूटे शीशे…दो आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई है, बीते 11 सितंबर को आउटर पर खड़ी ट्रेन पर कुछ अराजकतत्वों ने पथराव कर दिया जिसमें खिड़कियों के शीशे चटक गए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 13, 2025

फोटो सोर्स: RPF, वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले गिरफ्तार

गोरखपुर जंक्शन के आउटर स्थित तरंग क्रासिंग पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर चलाने वाले दो आरोपी युवकों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपियों की पहचान गोरखनाथ क्षेत्र के जटेपुर काली मंदिर निवासी शुभम पासवान और बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के छतौरा निवासी चंदन शुक्ला के रूप में हुई। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने जेल भेजवा दिया।पत्थर लगने से बोगी के खिड़कियों के शीशे चटक गए और यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ट्रेन में तैनात RPF के एस्कॉर्ट ने बाहर पत्थर चलाने वालों की तलाश की लेकिन तब तक वे फरार हो चुके थे।

पथराव से टूटे खिड़की और दरवाजे के शीशे

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के मुताबिक,11 सितंबर की रात गाड़ी संख्या 22550 वंदेभारत एक्सप्रेस तरंग क्रासिंग पर आकर रूकी। तभी बाहर से ट्रेन पर कुछ बाहरी युवक पत्थर चलाने लगे। पथराव से कोच संख्या C-6 में सीट संख्या 13,14 व C -8 के दरवाजे का शीशा टूट गया। तत्काल ट्रेन में स्कोर्ट डयूटी पर तैनात स्टाफ बाहर निकलकर पथराव कर रहे युवकों को पकड़ने की कोशिश किए। लेकिन तब तक दोनों युवक भाग निकले।

ये भी पढ़ें

किसानों पर लाठीचार्ज मामले में पुलिसकर्मियों और इंजीनियरों की मुश्किलें बढ़ीं, प्रशासनिक और पुलिस महकमे में खलबली
नोएडा
image

RPF और GRP की संयुक्त कारवाई में दो पत्थरबाज गिरफ्तार

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट गोरखपुर जंक्शन में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू हुई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी गोरखपुर ने दबिश देकर दो युवकों को गिरफ्तार किए। दोनों की पहचान शुभम और चंदन शुक्ला के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ में ट्रेन पर पथराव करने की बात स्वीकार कर लिया। रेल अधिनियम की धारा 153 में दोनों का चालान कर पुलिस ने आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के न्यायालय में पेश किया। जहां से मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों को जेल भेजा गया। मालूम हो कि इससे पहले भी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

Amrit Bharat Train: यूपी के इस जिले को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी 15 सितंबर को करेंगे शुभारंभ
मुरादाबाद
moradabad first amrit bharat train launch by pm modi 15 september

Updated on:

13 Sept 2025 11:11 am

Published on:

13 Sept 2025 10:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर आउटर पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के टूटे शीशे…दो आरोपी गिरफ्तार

