गोरखपुर आउटर पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के टूटे शीशे…दो आरोपी गिरफ्तार

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट गोरखपुर जंक्शन में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू हुई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी गोरखपुर ने दबिश देकर दो युवकों को गिरफ्तार किए। दोनों की पहचान शुभम और चंदन शुक्ला के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ में ट्रेन पर पथराव करने की बात स्वीकार कर लिया। रेल अधिनियम की धारा 153 में दोनों का चालान कर पुलिस ने आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के न्यायालय में पेश किया। जहां से मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों को जेल भेजा गया। मालूम हो कि इससे पहले भी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हो चुकी है।