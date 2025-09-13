गोरखपुर आउटर पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के टूटे शीशे…दो आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर जंक्शन के आउटर स्थित तरंग क्रासिंग पर खड़ी वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर चलाने वाले दो आरोपी युवकों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपियों की पहचान गोरखनाथ क्षेत्र के जटेपुर काली मंदिर निवासी शुभम पासवान और बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के छतौरा निवासी चंदन शुक्ला के रूप में हुई। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने जेल भेजवा दिया।पत्थर लगने से बोगी के खिड़कियों के शीशे चटक गए और यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ट्रेन में तैनात RPF के एस्कॉर्ट ने बाहर पत्थर चलाने वालों की तलाश की लेकिन तब तक वे फरार हो चुके थे।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के मुताबिक,11 सितंबर की रात गाड़ी संख्या 22550 वंदेभारत एक्सप्रेस तरंग क्रासिंग पर आकर रूकी। तभी बाहर से ट्रेन पर कुछ बाहरी युवक पत्थर चलाने लगे। पथराव से कोच संख्या C-6 में सीट संख्या 13,14 व C -8 के दरवाजे का शीशा टूट गया। तत्काल ट्रेन में स्कोर्ट डयूटी पर तैनात स्टाफ बाहर निकलकर पथराव कर रहे युवकों को पकड़ने की कोशिश किए। लेकिन तब तक दोनों युवक भाग निकले।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट गोरखपुर जंक्शन में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू हुई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी गोरखपुर ने दबिश देकर दो युवकों को गिरफ्तार किए। दोनों की पहचान शुभम और चंदन शुक्ला के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ में ट्रेन पर पथराव करने की बात स्वीकार कर लिया। रेल अधिनियम की धारा 153 में दोनों का चालान कर पुलिस ने आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के न्यायालय में पेश किया। जहां से मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों को जेल भेजा गया। मालूम हो कि इससे पहले भी वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हो चुकी है।