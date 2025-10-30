कलयुगी भाई की हैवानियत, सिर्फ इसलिए कर दिया बहन की हत्या…शव के हाथ, पैर तोडा… बोरी में बांध फेंका शव, सीसीटीवी से खुला राज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार की एक पैतृक संपत्ति बेची गई थी, जिसमें मिले छह लाख रुपये को भाई मांग रहा था और बहन उसे अपना हिस्सा बता रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। आशंका है कि इसी विवाद में हत्या की गई है। युवती के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच की तो एक बोरे को लेकर जाते भाई की तस्वीर कैमरे में कैद मिली। इसके बाद ही पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने पूछताछ की तो पहले उसने गेहूं बताया, लेकिन बाद में हत्या की बात स्वीकार कर ली। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बहन के हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है साथ ही उसकी निशानदेही पर युवती का शव भी कुशीनगर से बरामद किया गया।