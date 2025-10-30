Patrika LogoSwitch to English

कलयुगी भाई की हैवानियत, सिर्फ इसलिए कर दिया बहन की हत्या…शव के हाथ, पैर तोडा… बोरी में बांध फेंका शव, सीसीटीवी से खुला राज

गोरखनाथ थाना पुलिस ने गुमशुदा युवती के मामले का पर्दाफाश कर लिया है। युवती गायब नहीं बल्कि उसके भाई ने ही हत्या कर उसका शव बोरे में भरकर कुशीनगर जिले में फेंक दिया था। पुलिस की सख्ती के बाद हत्यारोपी भाई ने बहन की हत्या की बात स्वीकार किया।

गोरखपुर

anoop shukla

Oct 30, 2025

जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक युवती के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ हुआ है। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई ने सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसकी शादी के लिए घरवाले पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। बार, बार पैसा मांगने पर जब भाई को नहीं मिला तब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हत्या के बाद बेफिक्र होकर उसने शव के हाथ, पैर तोडा और बोर ने बांध कर बाइक से सत्तर किमी दूर कुशीनगर जिले के निबुआ, नौरंगिया क्षेत्र में फेंक कर वापस आ गया। पुलिसिया सख्ती के बाद अंत में आरोपी भाई ने हत्या की बाद स्वीकार कर ली।

परिजनों ने भाई पर बहन की हत्या का आरोप लगाया

जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात को नयागांव की रहने वाली नीलम निषाद के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना डायल 112 नंबर पर दी थी। गोरखनाथ पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका भाई राम आशीष निषाद, जो पैसे के विवाद में बहन से नाराज था, ने ही उसकी हत्या की है और शव को ठिकाने लगा दिया है।

पुलिस की सख्ती पर टूटा हत्यारोपी भाई, स्वीकार किया हत्या करना

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, पहले तो राम आशीष ने पुलिस को काफी घुमाया लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के साबित देख कर जब उससे सख्ती की गई तो वह टूट गया और बहन के हत्या की बात स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर शव को निबुआ नौरंगिया से बरामद कर लिया।

पैतृक संपति से मिले रुपए पर बहन भी जता रही थी हक, नाराज भाई ने गला दबाकर मार डाला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार की एक पैतृक संपत्ति बेची गई थी, जिसमें मिले छह लाख रुपये को भाई मांग रहा था और बहन उसे अपना हिस्सा बता रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। आशंका है कि इसी विवाद में हत्या की गई है। युवती के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच की तो एक बोरे को लेकर जाते भाई की तस्वीर कैमरे में कैद मिली। इसके बाद ही पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने पूछताछ की तो पहले उसने गेहूं बताया, लेकिन बाद में हत्या की बात स्वीकार कर ली। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बहन के हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है साथ ही उसकी निशानदेही पर युवती का शव भी कुशीनगर से बरामद किया गया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कलयुगी भाई की हैवानियत, सिर्फ इसलिए कर दिया बहन की हत्या…शव के हाथ, पैर तोडा… बोरी में बांध फेंका शव, सीसीटीवी से खुला राज

