हुस्न और मुनाफे का लालच व्यापारी को पड़ गया भारी…लड़की और कमीशन मिलने के चक्कर में गंवा बैठा 93.61 लाख

जानकारी के मुताबिक शहर के राजघाट थान क्षेत्र के साहबगंज में रहने वाले विजय आनंद लोहिया ने बताया कि फेसबुक पर ऋतिका गुप्ता नाम की लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। जिसने अपने आप को बिजनेस वूमेन बताया और मुझसे जुड़ गई। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान हुआ। दाेनों लोग व्हाट्सएप चैट से बातें करने लगे।ऋतिका ने चैट के माध्यम से बताया कि वह अपने सीनियर साकेत मित्तल, आकाश, संजीव व मेघना ने मिलकर एक ट्रेडिंग कोराबार ट्रस्ट क्वाइन ट्रेडिंग के नाम से कारोबार चलाते हैं, जिसका चीफ साकेत मित्तल हैं। लड़की ने उनके व्हाट्सएप चैट से बात कराई। उसने कारोबार समझाया कि हम लोग क्रिस्टो ट्रेडिंग करने का कारोबार करते हैं। उन्होंने अपनी बातों को समझाया।