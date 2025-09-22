पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र के मां-पिता से मिले सीएम, सांत्वना देकर पांच लाख की दिए आर्थिक सहायता

गोरखपुर में पिछले सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा मारे गए छात्र दीपक गुप्ता के मां-पिता से सीएम योगी ने मुलाकात की। योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया। दीपक के पिता के कंधे पर हाथ रखकर दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योगी ने दीपक के मां-पिता को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इस दौरान सांसद रवि किशन भी साथ थे।