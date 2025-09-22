Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र के मां-पिता से मिले सीएम, सांत्वना देकर पांच लाख की दिए आर्थिक सहायता

गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी बीते दिनों पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र दीपक गुप्ता के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाए और आर्थिक सहायता प्रदान किए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 22, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सीएम योगी मृत छात्र के परिजनों से मिले

गोरखपुर में पिछले सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा मारे गए छात्र दीपक गुप्ता के मां-पिता से सीएम योगी ने मुलाकात की। योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया। दीपक के पिता के कंधे पर हाथ रखकर दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योगी ने दीपक के मां-पिता को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इस दौरान सांसद रवि किशन भी साथ थे।

जानिए पूरा मामला

पिपराइच थानाक्षेत्र के मऊआचापी गांव में सोमवार की आधी रात पशु तस्कर दो गाड़ियों से घुसे और गांव के बाहर एक फर्नीचर की दुकान का ताला तोड़ने लगे, दुकान दुर्गेश गुप्ता का है और उनका भांजा वहां सो रहा था। उसने इसकी जानकारी मामा के बेटे दीपक को दी। दीपक फौरन स्कूटी से दुकान की ओर भगा उसके पीछे गांव के भी कई लोग थे। भीड़ आता देख तस्कर पथराव करने लगे, इसी बीच मौका मिलते ही तस्करों ने दीपक को खींच कर गाड़ी में बिठा किया और भागने लगे।

ये भी पढ़ें

यूपी में जातीय रैली पर रोक,अब पुलिस रिकार्ड से लेकर बोर्ड तक हटेंगे जातीय संकेत, जानिए क्यों?
लखनऊ
High court

गांव से चार किमी दूर मिली दीपक की खून से सनी लाश

गांव वाले भी उनका पीछा करने लगे इसी बीच एक तस्कर की गाड़ी कीचड़ में फंस गई उसमें सवार सभी भाग निकले लेकिन एक को गांव वालों ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब शुरू हुआ दीपक को खोजने का काम , तस्करों के भागने वाले रुट पर जब पुलिस और ग्रामीण खोजबीन शुरू किए तो लगभग चार किमी दूर दीपक की खून से सनी लाश मिली।

ये भी पढ़ें

हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! बोला- गलती हो गई साहब, नरसंहार करने की दी थी धमकी
बरेली
bareilly social media threat arrest samir apology

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 12:08 pm

Published on:

22 Sept 2025 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र के मां-पिता से मिले सीएम, सांत्वना देकर पांच लाख की दिए आर्थिक सहायता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.