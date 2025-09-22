पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र के मां-पिता से मिले सीएम, सांत्वना देकर पांच लाख की दिए आर्थिक सहायता

गोरखपुर में पिछले सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा मारे गए छात्र दीपक गुप्ता के मां-पिता से सीएम योगी ने मुलाकात की। योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया। दीपक के पिता के कंधे पर हाथ रखकर दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योगी ने दीपक के मां-पिता को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इस दौरान सांसद रवि किशन भी साथ थे।
पिपराइच थानाक्षेत्र के मऊआचापी गांव में सोमवार की आधी रात पशु तस्कर दो गाड़ियों से घुसे और गांव के बाहर एक फर्नीचर की दुकान का ताला तोड़ने लगे, दुकान दुर्गेश गुप्ता का है और उनका भांजा वहां सो रहा था। उसने इसकी जानकारी मामा के बेटे दीपक को दी। दीपक फौरन स्कूटी से दुकान की ओर भगा उसके पीछे गांव के भी कई लोग थे। भीड़ आता देख तस्कर पथराव करने लगे, इसी बीच मौका मिलते ही तस्करों ने दीपक को खींच कर गाड़ी में बिठा किया और भागने लगे।
गांव वाले भी उनका पीछा करने लगे इसी बीच एक तस्कर की गाड़ी कीचड़ में फंस गई उसमें सवार सभी भाग निकले लेकिन एक को गांव वालों ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब शुरू हुआ दीपक को खोजने का काम , तस्करों के भागने वाले रुट पर जब पुलिस और ग्रामीण खोजबीन शुरू किए तो लगभग चार किमी दूर दीपक की खून से सनी लाश मिली।