संभल के दरोगा का कारनामा, शादी के बहाने रेलकर्मी से करता रहा दुष्कर्म…शादी से किया इंकार, मुकदमा दर्ज

पिता के जाने के बाद आरोपी अमरदीप, और उसके घरवाले दहेज की बड़ी डिमांड करने लगे। जब पीड़िता के घर वाले दहेज की डिमांड की मांग पूरा न कर सके तो वे शादी से इन्कार कर दिये। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत 8 जनवरी 2025 को संभल के SP से मिलकर की। प्रार्थना पत्र की जांच सीओ दी गई। प्रार्थना पत्र को मीडिएशन सेंटर महिला थाना संभल को भेजा गया। जहां पर बार-बार दौड़ती रही। थक हार कर केस दर्ज करा दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।