7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

संभल के दरोगा का कारनामा, शादी के बहाने रेलकर्मी से करता रहा दुष्कर्म…शादी से किया इंकार, मुकदमा दर्ज

गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने संभल में तैनात दरोगा अमरदीप पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 07, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स:पत्रिका, शादी का झांसा देकर करता राग दुष्कर्म

यूपी में एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरोगा वर्तमान में संभल में तैनात है वहीं पीड़िता गोरखपुर जिले की रहने वाली है। बता दें कि युवती रेलकर्मी है और शादी के लिए मेट्रोमोनियल साइट पर ID बनवाई थी, वहीं से उसकी मुलाकात आरोपी दरोगा से हुई, और धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ता गया।

पहली मुलाकात में ही ले गया होटल, वहीं बनाया शारीरिक संबंध

पीड़िता का आरोप है परिचय के बाद दरोगा उसके घर आया और मां से मुलाकात कर शादी की बातचीत करने के बाद घूमने के बहाने एक होटल में ले गया और वहीं पर पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लगातार वह ऐसा करता रहा। शाहपुर थाने की पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

मुझे मेरी बीवी से खतरा, बेटे को लेकर प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति ने पुलिस से लगे गुहार
कानपुर
पति-पत्नी और प्रेमी (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

मेट्रोमोनियल साइट से दरोगा के संपर्क में आई थी पीड़िता

पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और दो भाई हैं। ऐसे में घर पर कोई गार्डियन नहीं था जो शादी के लिए दौड़ भाग करे। इन सब दिक्कतों को देखते हुए शादी डॉट कॉम पर रजिस्ट्रेशन कराई थी। यहीं से वह दरोगा अमरदीप के संपर्क में आई। बातचीत के बाद दरोगा शादी के लिए तैयार हो गया।

आरोपी दरोगा के पिता आकर विवाह का दिए आश्वासन

रेलकर्मी पीड़िता ने बताया कि दरोगा 14 सितंबर 2024 को फिर गोरखपुर आया। 21 सितंबर 2024 को संभल अपने आवास पर भी बुला कर रखा। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाया। 24 नवंबर 2024 को अमरदीप के पिता घर आए और मेरी नौकरी के विषय में व वेतन आदि की भी जानकारी ली। आश्वासन दिया कि जनवरी 2025 में विवाह होगा।

पिता के जाने के बाद दहेज की बढ़ गई डिमांड, मुकदमा दर्ज

पिता के जाने के बाद आरोपी अमरदीप, और उसके घरवाले दहेज की बड़ी डिमांड करने लगे। जब पीड़िता के घर वाले दहेज की डिमांड की मांग पूरा न कर सके तो वे शादी से इन्कार कर दिये। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत 8 जनवरी 2025 को संभल के SP से मिलकर की। प्रार्थना पत्र की जांच सीओ दी गई। प्रार्थना पत्र को मीडिएशन सेंटर महिला थाना संभल को भेजा गया। जहां पर बार-बार दौड़ती रही। थक हार कर केस दर्ज करा दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Raghvendra Bajpai Shootout : राघवेन्द्र बाजपेई हत्याकांड के दोनों शूटर मुठभेड़ में ढेर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता
यूपी न्यूज
हत्याकांड के दोनों शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर: 8 मार्च को राघवेन्द्र बाजपेई की हत्या कर, फैलाई थी सनसनी फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 10:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / संभल के दरोगा का कारनामा, शादी के बहाने रेलकर्मी से करता रहा दुष्कर्म…शादी से किया इंकार, मुकदमा दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.