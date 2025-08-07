संभल के दरोगा का कारनामा, शादी के बहाने रेलकर्मी से करता रहा दुष्कर्म…शादी से किया इंकार, मुकदमा दर्ज

यूपी में एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरोगा वर्तमान में संभल में तैनात है वहीं पीड़िता गोरखपुर जिले की रहने वाली है। बता दें कि युवती रेलकर्मी है और शादी के लिए मेट्रोमोनियल साइट पर ID बनवाई थी, वहीं से उसकी मुलाकात आरोपी दरोगा से हुई, और धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ता गया।
पीड़िता का आरोप है परिचय के बाद दरोगा उसके घर आया और मां से मुलाकात कर शादी की बातचीत करने के बाद घूमने के बहाने एक होटल में ले गया और वहीं पर पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लगातार वह ऐसा करता रहा। शाहपुर थाने की पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और दो भाई हैं। ऐसे में घर पर कोई गार्डियन नहीं था जो शादी के लिए दौड़ भाग करे। इन सब दिक्कतों को देखते हुए शादी डॉट कॉम पर रजिस्ट्रेशन कराई थी। यहीं से वह दरोगा अमरदीप के संपर्क में आई। बातचीत के बाद दरोगा शादी के लिए तैयार हो गया।
रेलकर्मी पीड़िता ने बताया कि दरोगा 14 सितंबर 2024 को फिर गोरखपुर आया। 21 सितंबर 2024 को संभल अपने आवास पर भी बुला कर रखा। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाया। 24 नवंबर 2024 को अमरदीप के पिता घर आए और मेरी नौकरी के विषय में व वेतन आदि की भी जानकारी ली। आश्वासन दिया कि जनवरी 2025 में विवाह होगा।
पिता के जाने के बाद आरोपी अमरदीप, और उसके घरवाले दहेज की बड़ी डिमांड करने लगे। जब पीड़िता के घर वाले दहेज की डिमांड की मांग पूरा न कर सके तो वे शादी से इन्कार कर दिये। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत 8 जनवरी 2025 को संभल के SP से मिलकर की। प्रार्थना पत्र की जांच सीओ दी गई। प्रार्थना पत्र को मीडिएशन सेंटर महिला थाना संभल को भेजा गया। जहां पर बार-बार दौड़ती रही। थक हार कर केस दर्ज करा दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।