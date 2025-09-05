Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

खून जितनी आवश्यक होती है किसी राष्ट्र के लिए नागरिकों की विचारधारा : CDS

CDS गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखा वॉर मेमोरियल के सौंदर्यीकरण और गोरखा म्यूजियम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे, इसके बाद शाम को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरखनाथ की पूजा किए। शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में हुए सेमिनार में भी मुख्य अतिथि थे।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 05, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सेमिनार में CDS

गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को आयोजित ‘भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां’ विषय पर आयोजित सेमिनार में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भूमि राष्ट्र की भौतिक पहचान है। राष्ट्र की विचारधारा की सुरक्षा भी जरूरी है। एक राष्ट्र के संचालन के लिए विचारधारा उतनी ही जरूरी है, जितना शरीर के लिए खून। यह देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देती है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

चीन से सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती

यह सेमिनार महंत दिग्विजयनाथ महाराज और अवैद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर हर साल आयोजित किया जाता है। जनरल चौहान ने कहा कि दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस है। सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी के बाद से सीमा विवाद को लेकर कई लड़ाइयां हुईं। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है,इसके बाद क्षेत्रीय अस्थिरता। इससे निपटने के लिए देश को हमेशा सतर्क होना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

ABVP को ‘गुंडा’ कहने पर आमने-सामने दो कद्दावर नेता! लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर बोले-माफी मांगे ओपी राजभर
लखनऊ
image

आंतरिक सुरक्षा मजबूत न होने पर देश अराजक हो जाता है : CM

सेमिनार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा की चाणक्य की कही यह बातें कहा था शत प्रतिशत सत्य है कि जिस देश में आंतरिक सुरक्षा नहीं होती, वह अराजक राष्ट्र होता है। जल्द ही खत्म हो जाता है। पाकिस्तान उसका उदाहरण है। भारत इस मामले में सतर्क है। यहां बचपन से सीख दी जाती है कि भारत हमारी माता है, इसकी सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है क्योंकि भारत हमारी मां है। सीएम ने कहा कि एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि देश के लिए एक सैनिक तपते रेगिस्तान तो सियाचिन जैसे ग्लेशियर में मुस्तैद है तब हम घरों में अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। देशवासियों को सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का बोध होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

सीतापुर में बंदरों के आतंक ने छीनी मासूम की जान, बरामदे में सोते बच्चे का शव छत पर ड्रम में मिला
सीतापुर
sitapur babies death monkeys attack news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 08:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / खून जितनी आवश्यक होती है किसी राष्ट्र के लिए नागरिकों की विचारधारा : CDS

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट