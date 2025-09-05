खून जितनी आवश्यक होती है किसी राष्ट्र के लिए नागरिकों की विचारधारा : CDS

सेमिनार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा की चाणक्य की कही यह बातें कहा था शत प्रतिशत सत्य है कि जिस देश में आंतरिक सुरक्षा नहीं होती, वह अराजक राष्ट्र होता है। जल्द ही खत्म हो जाता है। पाकिस्तान उसका उदाहरण है। भारत इस मामले में सतर्क है। यहां बचपन से सीख दी जाती है कि भारत हमारी माता है, इसकी सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है क्योंकि भारत हमारी मां है। सीएम ने कहा कि एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि देश के लिए एक सैनिक तपते रेगिस्तान तो सियाचिन जैसे ग्लेशियर में मुस्तैद है तब हम घरों में अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। देशवासियों को सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का बोध होना चाहिए।