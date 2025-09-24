Patrika LogoSwitch to English

रफ्तार का शौक कर रहा है सड़कों को लाल, लगातार बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े

प्रदेश सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे ट्रैफिक जागरूकता के कार्यक्रम के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए DIG एस.चिनप्पा ने कड़ाई से ट्रैफिक नियम लागू करने का निर्देश दिया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 24, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्घटना में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े

यातायात निदेशालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में हर नवंबर माह में यातायात माह का अभियान चलाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के क्या फायदे हैं लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं है। यही वजह है कि एक जनवरी से लेकर 30 अगस्त 2025 यानी तक 8 माह में गोरखपुर रेंज के चारों जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में हुए सड़क हादसों में 1102 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं।

बस्ती रेंज में 493 लोगों की मौत

वही बस्ती रेंज के तीन जनपदों क्रमश बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में 493 लोगों की जान सड़क हादसों में अब तक जा चुकी है। ओवर स्पीड भी एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है।इनमें युवा वाहन चालकों की संख्या सर्वाधिक है। इन हादसों की वजह ओवरस्पीड बताई जा रही है और चालकों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखे थे। बाइक पर दो सवारी बिठाने के नियम का पालन भी नहीं किया गया।

यातायात नियमों का करें पालन

यातायात विभाग का कहना है कि अभिभावको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वे भी युवाओं की हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। वे बाइक देते हैं लेकिन हेलमेट लगाने पर जोर नहीं देते। ओवर स्पीड पर नियंत्रण रखने की सलाह नहीं देते। अभिभावक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यातायात विभाग चालान काटकर चालकों को समझाकर नियमों का पालन करवाने के लिए प्रेरित करके हादसे रोकने की कोशिश करता है।

संजय कुमार झा, RTO गोरखपुर

आरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार झा का कहना है कि युवाओं को वाहन देते समय अभिभावक नियमों का पाठ नहीं पढ़ाते। यही वजह है कि कम उम्र में वाहन चलाने का शौक जानलेवा हो गया है। बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलना खतरनाक है।ओवर स्पीड भी एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। ज्ञात हो कि सड़क सुरक्षा के नियम जो लोग मानते हैं, उनके साथ हादसों का खतरा कम होता है।

दुर्घटना में बढ़ रही है मृतकों की संख्या

यातायात विभाग लोगों को जागरूक करता रहता है जगह- जगह होर्डिंग लगाकर बताता भी है कि खुद भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।प्रदेश के यातायात विभाग से मिले सड़क हादसे में हुए घायल व मौतों के आंकड़े बता रहे है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सड़क हादसे व मौत की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। सड़क हादसे हुए हैं तथा 18259 लोगों की मौत हुई है वहीं वर्ष 2024 में 29556 सड़क हादसे हुई है और इस दौरान 15498 लोगों की जान गई है।

पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं निर्देश डीआईजी

गोरखपुर रेंज के डीआईजी एस चनप्पा ने इस बाबत कहा कि परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वाहनों के खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई करें दो पहिया से लेकर बड़ी गाड़ियों तक का सघन चेकिंग कराई जाय बिना कागजात, हेलमेट के कोई भी वाहन चालक मिलता है उसके खिलाफ सख्त कारवाई करें साथ ही वाहन चालकों को अल्टीमेटम भी दें कि पकड़े जाने पर जुर्माना वसूले जाने के साथ हो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

24 Sept 2025 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / रफ्तार का शौक कर रहा है सड़कों को लाल, लगातार बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े

