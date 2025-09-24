रफ्तार का शौक कर रहा है सड़कों को लाल, लगातार बढ़ रहे हैं मौतों के आंकड़े

यातायात विभाग लोगों को जागरूक करता रहता है जगह- जगह होर्डिंग लगाकर बताता भी है कि खुद भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।प्रदेश के यातायात विभाग से मिले सड़क हादसे में हुए घायल व मौतों के आंकड़े बता रहे है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सड़क हादसे व मौत की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। सड़क हादसे हुए हैं तथा 18259 लोगों की मौत हुई है वहीं वर्ष 2024 में 29556 सड़क हादसे हुई है और इस दौरान 15498 लोगों की जान गई है।