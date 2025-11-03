संवाद, विमर्श, क्रिएटिविटी और कविताओं के नाम रहा गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का तीसरा दिन

साहित्यिक संवाद की श्रृंखला में सोमवार 3 नवंबर को आयोजित पहले सत्र में अपनी सौम्य और प्रभावशाली छवि के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार निधि कुलपति से संवाद सत्र का आयोजन किया गया। टेलीविजन के अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर 35 वर्ष के अपने लंबे सफर पर विस्तार से बात की। एनबीटी की ओर से योगिता यादव के साथ हो रही इस रोचक और विचारपरक बातचीत में पत्रकारिता बदलते दौर, समाज में आ रहे बदलावों और इस व्यवसाय की अपेक्षाओं और चुनौतियों पर भी बात हुई। सत्र के उत्तरार्ध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मंच पर मौजूद वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार से सवाल पूछे। विद्यार्थियों से संवाद के साथ ही निधि कुलपति ने अपनी दो कविताएं भी पढ़ीं।