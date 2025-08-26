त्योहारों में मिलेगी राहत…रांची-गोरखपुर-रांची के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हर साल दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। इस बार त्योहार अक्टूबर महीने में ही पड़ने के कारण प्रशासन ने पहले ही स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुरी और बोकारो स्टील सिटी स्टेशनों पर भी रुकेगी। इससे झारखंड और पूर्वांचल के यात्रियों को सीधा फायदा होगा। इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच लगाए जाएंगे ,जल्द ही टिकट बुकिंग की तारीखों और कोच संरचना की जानकारी भी जारी की जाएगी।