गोरखपुर

त्योहारों में मिलेगी राहत…रांची-गोरखपुर-रांची के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

आगामी त्योहारों दीपावली, छठ आदि को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, यह ट्रेन रांची-गोरखपुर-रांची स्पेशल नाम से चलेगी।इससे यात्रियों को बड़ी सहायता मिलगी, सुविधा के लिए इसमें सामान्य, स्लीपर, AC कोच भी जुड़े रहेंगे।

गोरखपुर

Aug 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, त्योहारों में चलेगी स्पेशल ट्रेन

गोरखपुर में दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में रांची-गोरखपुर-रांची के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है।यह ट्रेन त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी और घर जाने वालों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी।

ये है स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग

08629 रांची-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2025 तक हर शनिवार को रांची से शाम 4:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08630 गोरखपुर-रांची स्पेशल ट्रेन 19 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025 तक हर रविवार को गोरखपुर से दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे रांची पहुँचेगी।

मुरी और बोकारो स्टील सिटी पर भी रहेगा स्टॉपेज

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हर साल दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। इस बार त्योहार अक्टूबर महीने में ही पड़ने के कारण प्रशासन ने पहले ही स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुरी और बोकारो स्टील सिटी स्टेशनों पर भी रुकेगी। इससे झारखंड और पूर्वांचल के यात्रियों को सीधा फायदा होगा। इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच लगाए जाएंगे ,जल्द ही टिकट बुकिंग की तारीखों और कोच संरचना की जानकारी भी जारी की जाएगी।

26 Aug 2025 12:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / त्योहारों में मिलेगी राहत…रांची-गोरखपुर-रांची के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

