ये कागज के रिश्ते…मां की मौत के बाद बेटा बोला फ्रीजर में रखवा दो लाश, काबिल हुए बेटे तो मां, बाप को भेज दिए वृद्धाश्रम

भुआल गुप्ता इसके बाद काफी दुखी हो गए और जौनपुर में ही अंतिम क्रिया की बात कहे, लेकिन बेटियों ने कहा कि शव गांव ले आइए। यहीं अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। इसके बाद भुआल गुप्ता एम्बुलेंस से अपनी पत्नी का शव लेकर गांव पहुंचे। यहां बड़े बेटे ने घर पर लाश लाने से इनकार कर दिया। रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने कैंपियरगंज में घाट के पास मिट्‌टी में जबरन शोभा देवी की लाश को दफन करवा दिया। इस पर दुखी भुआल के आंसू नहीं रुक रहे , बोले कि चार दिन बाद शव को निकालकर अंतिम संस्कार करेंगे। चार दिन में तो शव को कीड़े खा जाएंगे। किसी तरसोगे ने समझाया बुझाया और पंडित से राय ली तब उन्होंने कहा कि आटे का पुतला बनाकर उसका विधि विधान से दाह संस्कार किया जा सकता है। बेबस भुआल आंखों में आंसू सबके चेहरे निहारने लगे लेकिन कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं था।