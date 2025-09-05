सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन, सुबह जनता दर्शन में सुने लोगों की समस्याएं…अधिकारियों को दिए उचित कारवाई के निर्देश

शुक्रवार की सुबह अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, इस दौरान वे लगभग दो सौ फरियादियों से मिले। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 से अधिक फरियादी पहुंचे थे। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों की जांच कर उन्हें परिसर में जनता दर्शन स्थल पर ले जाया गया। सुबह लगभग 7:15 बजे सीएम योगी जनता दर्शन में पहुंचे। वहां अधिकारी पहले से मौजूद थे। एक-एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्या पूछी।
जनता दर्शन में जमीन विवाद से जुड़े मामले अधिक आए थे। किसी का पारिवारिक विवाद था तो किसी का मामला तहसील स्तर पर हल नहीं हो रहा था। कोई अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था। सीएम ने कहा कि थाने व तहसील स्तर पर ही समस्याओ का निस्तारण किया जाए। भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई की जाए। हर बार की तरह जनता दर्शन में कई लोग अपने लोगों की बीमारी में मेडिकल सहायता लेने मुख्यमंत्री से मिले। इनके आवेदन लेकर सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए, पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा, सरकार पूरी मदद करेगी। कुछ लोग घरेलू विवाद लेकर भी वहां पहुंचे थे।