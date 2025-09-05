Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन, सुबह जनता दर्शन में सुने लोगों की समस्याएं…अधिकारियों को दिए उचित कारवाई के निर्देश

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सुबह सात बजे लगे जनता दर्शन में पहुंचे, उस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। सीएम सभी जेबीएस स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को निस्तारण का दिए निर्देश।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 05, 2025

Up news, cm योगी
फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में मौजूद cm योगी

शुक्रवार की सुबह अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, इस दौरान वे लगभग दो सौ फरियादियों से मिले। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 से अधिक फरियादी पहुंचे थे। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों की जांच कर उन्हें परिसर में जनता दर्शन स्थल पर ले जाया गया। सुबह लगभग 7:15 बजे सीएम योगी जनता दर्शन में पहुंचे। वहां अधिकारी पहले से मौजूद थे। एक-एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्या पूछी।

राजस्व से जुड़े बीस मामले गोरखपुर से आए, मेडिकल सहायता के लिए भी लोग पहुंचे

जनता दर्शन में जमीन विवाद से जुड़े मामले अधिक आए थे। किसी का पारिवारिक विवाद था तो किसी का मामला तहसील स्तर पर हल नहीं हो रहा था। कोई अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था। सीएम ने कहा कि थाने व तहसील स्तर पर ही समस्याओ का निस्तारण किया जाए। भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई की जाए। हर बार की तरह जनता दर्शन में कई लोग अपने लोगों की बीमारी में मेडिकल सहायता लेने मुख्यमंत्री से मिले। इनके आवेदन लेकर सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए, पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा, सरकार पूरी मदद करेगी। कुछ लोग घरेलू विवाद लेकर भी वहां पहुंचे थे।

Published on:

05 Sept 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन, सुबह जनता दर्शन में सुने लोगों की समस्याएं…अधिकारियों को दिए उचित कारवाई के निर्देश

