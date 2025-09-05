सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन, सुबह जनता दर्शन में सुने लोगों की समस्याएं…अधिकारियों को दिए उचित कारवाई के निर्देश

जनता दर्शन में जमीन विवाद से जुड़े मामले अधिक आए थे। किसी का पारिवारिक विवाद था तो किसी का मामला तहसील स्तर पर हल नहीं हो रहा था। कोई अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था। सीएम ने कहा कि थाने व तहसील स्तर पर ही समस्याओ का निस्तारण किया जाए। भूमाफियाओं पर कड़ी कारवाई की जाए। हर बार की तरह जनता दर्शन में कई लोग अपने लोगों की बीमारी में मेडिकल सहायता लेने मुख्यमंत्री से मिले। इनके आवेदन लेकर सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस्टीमेट बनवाकर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए, पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा, सरकार पूरी मदद करेगी। कुछ लोग घरेलू विवाद लेकर भी वहां पहुंचे थे।